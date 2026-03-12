Tras el rechazo de ayer 11 de marzo de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Plan B tiene el mismo objetivo:

Disminuir los privilegios y ampliar y fortalecer la participación ciudadana en consultas populares.

La Mandataria federal le propuso a los diputados que haya temas electorales que puedan ser sometidos a consultas populares, como el presupuesto a los partidos políticos. -----Si no pasa el Plan B, no pasa nada.

Plan B tras rechazo de la Reforma Electoral

Sheinbaum confía en que el Plan B pase, pero aseguró que "no pasa nada" si su nueva propuesta no se aprueba. Sin embargo, afirmó que la llamada Cuarta Transformación ha demostrado que la honestidad, la austeridad republicana y acabar con privilegios da resultados.

"El Plan B tiene el mismo objetivo que el Plan A: disminuir privilegios. El segundo objetivo: ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas. "¿Qué propuesta les hago, los diputados? Que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente, por ejemplo, los montos a los partidos políticos. Habrá temas que no deben ir a consulta pública porque, digamos, son de la República, pero otros, ¿por qué no? "¿Por qué no le preguntamos a la gente?", cuestionó. -----Plan B se enviará el lunes al Congreso.

El Plan B se enviará el próximo lunes

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Mandataria federal detalló que el Plan B se enviará el lunes, y que se analiza a qué Cámara se destinará. Sheinbaum Pardo aseguró que "no pasa nada" si su nueva propuesta no pasa, pero afirmó que la llamada Cuarta Transformación ha demostrado que la honestidad, la austeridad republicana y acabar con privilegios da resultados.

"Espero que pase; si no pasa, no pasa nada, pero nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio. A nosotros no se nos olvida de dónde venimos, pero además, si hay algo que ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados, que la austeridad republicana da resultados, que acabar con los privilegios da resultados".

