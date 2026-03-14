Semana Santa 2026: ¿Qué significan los colores de los días santos?

Para la Semana Santa 2026, como cada año, los colores que adornen las vestimentas litúrgicas y los altares tendrán un significado especial que refleja los distintos momentos de la vida de Jesús y los valores centrales de la fe cristiana.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Católica, durante los días santos se usan tres colores distintos, cada uno con un significado específico y asignado a días particulares de la temporada.

Blanco y dorado: Alegría y pureza del alma

El blanco y el dorado simbolizan la alegría y la pureza del alma. Según la Instrucción General del Misal Romano, el blanco se utiliza durante las misas de Pascua y representa la celebración y la luz de Cristo resucitado.

Negro y morado: Duelo y penitencia

El negro representa el duelo y el luto, especialmente observado el Viernes Santo. El morado, por su parte, simboliza la Cuaresma, la penitencia y la vigilia, preparando el camino para la celebración de la Pascua.

Rojo: La sangre derramada por Jesucristo

El rojo evoca la sangre derramada por Jesucristo como símbolo de su amor y sacrificio. Es común encontrar este color en los adornos florales de los pasos procesionales y se utiliza únicamente en el Domingo de Ramos y el Viernes Santo.

A través de estos colores, la Semana Santa no solo conmemora los eventos cruciales de la vida de Jesús, sino que también invita a los fieles a reflexionar sobre los valores, como la esperanza, la pureza y el amor.

Fechas de Semana Santa 2026: cuándo serán el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Pascua

En 2026, las celebraciones de la Semana Santa comenzarán con el Domingo de Ramos el 29 de marzo, fecha que conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén y marca el inicio de uno de los periodos más importantes para la tradición cristiana. A lo largo de esta semana se realizan diversas ceremonias religiosas que recuerdan los últimos momentos de la vida de Jesús.

Entre las fechas centrales se encuentran el Jueves Santo, que se celebrará el 2 de abril y recuerda la Última Cena, y el Viernes Santo, el 3 de abril, día dedicado a la conmemoración de la crucifixión de Jesucristo. Las actividades concluyen con el Domingo de Resurrección o Pascua el 5 de abril, jornada en la que se celebra la resurrección de Jesús y el cierre de la Semana Santa.

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