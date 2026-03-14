Senadores del PVEM expresan apoyo al plan B de reforma electoral de Sheinbaum

Senadores del Partido Verde manifestaron su respaldo al denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras participar en la primera reunión de diálogo realizada en la Secretaría de Gobernación, encabezada por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

A través de un comunicado oficial, la bancada verde en la Cámara Alta, coordinada por Manuel Velasco, señaló que existen diversos puntos de coincidencia con el planteamiento presentado por la mandataria federal, por lo que adelantaron su disposición para acompañar la discusión de la iniciativa en el Congreso.

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Los legisladores explicaron que comparten el enfoque central de la propuesta presidencial, el cual busca poner fin a los privilegios en el manejo de los recursos públicos y promover un uso más eficiente del presupuesto. En ese sentido, indicaron que consideran necesario impulsar cambios que permitan destinar mayores recursos a programas sociales y a acciones que beneficien directamente a la población.

"Coincidimos con el planteamiento de la presidenta de México de hacer un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente", indicó.

Por esta razón, sostuvieron que apoyan los cambios necesarios para bajar el presupuesto en todos los congresos locales de los 32 Estados de la República Mexicana y establecer topes máximos en sueldos y prestaciones de los legislativos estatales.

Asimismo, destacaron la coincidencia en el punto de reducir la integración de los cabildos en todos los municipios del país.

"Vemos positivo que la propuesta de la Presidenta Sheinbaum busque un mayor ahorro de recursos reduciendo el número de regidores en las alcaldías y poner límites de integración conforme a la población", puntualizaron.

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Expresaron que también existe el respaldo ante una eventual modificación en el proceso de revocación de mandato.

"Nosotros estamos a favor de privilegiar las coincidencias sobre la reforma electoral y coincidimos con la propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera", dijeron.

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