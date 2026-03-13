Estudiantes que tendrán vacaciones después de Semana Santa 2026; este es el motivo

Los estudiantes y el personal académico de varios niveles educativos en México están por iniciar el periodo de descanso con motivo de la Semana Santa y la Pascua 2026. Estas fechas tienen un significado importante para la comunidad católica, por lo que muchas escuelas suspenden actividades para que alumnos y docentes participen en las celebraciones religiosas.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último día de clases antes del receso será el jueves 26 de marzo. El periodo oficial sin actividades escolares se extenderá del 30 de marzo al 10 de abril, y el regreso a las aulas está programado para el lunes 13 de abril.

ESPECIAL / SEP

No obstante, algunas instituciones educativas, especialmente de nivel medio superior y superior, pueden modificar su calendario y no otorgar todos los días de descanso.

Algunos estudiantes tendrán vacaciones después de Semana Santa, ¿por qué?

Un caso particular es el de Aguascalientes, donde el calendario escolar se ajusta para coincidir con la tradicional Feria Nacional de San Marcos. En ese estado, el periodo sin clases se programó del viernes 17 al jueves 30 de abril, con el objetivo de facilitar la asistencia de estudiantes y familias a las actividades de esta celebración. La información oficial aparece publicada en el portal del Instituto de Educación de Aguascalientes.

ESPECIAL / Instituto de Educación de Aguascalientes

Además, en la entidad, el viernes 1 de mayo no habrá clases por el Día del Trabajo. A esto se suman el sábado 2 y domingo 3 por ser fin de semana, y el lunes 4 de mayo, que será día festivo por la conmemoración de la Batalla de Puebla, cuya celebración se recorre del 5 al lunes.

¿Cuándo es la Feria de San Marcos 2026?

La Feria de San Marcos 2026 se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo y es una de las festividades más importantes y antiguas de la región. Al ajustar el calendario escolar, también se busca impulsar la economía local y facilitar la participación en los eventos.

Para esta edición, la feria contará con una cartelera musical variada. Entre los artistas confirmados se encuentran Luis Ángel "El Flaco" Elizalde, El Mimoso, Alex Fernández, Grupo Frontera y Lila Downs. También participarán el reguetonero J Balvin, el tenor José Carreras y artistas internacionales como Milli, Goo Goo Dolls, Mago de Oz, David Guetta y Empire of the Sun.

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