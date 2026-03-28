Las vacaciones de Semana Santa 2026 tr aerán un descanso más largo de lo habitual para estudiantes de nivel básico en México, una situación que ha generado dudas entre madres y padres de familia al notar que el periodo sin clases inicia antes de lo establecido oficialmente.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), l as vacaciones están programadas del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril. Sin embargo, en la práctica, los alumnos dejaron de asistir desde el viernes 27 de marzo debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), un espacio destinado a la planeación académica y organización interna de los docentes.

Este ajuste provoca que, al sumar los fines de semana, los estudiantes acumulen hasta 17 días consecutivos sin actividades escolares , lo que convierte a este periodo en uno de los descansos más largos del ciclo escolar 2025-2026.

Semana Santa y suspensión de clases

La Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, iniciando con el Domingo de Ramos y concluyendo con el Domingo de Resurrección. Durante estas fechas, en distintas regiones del país se llevan a cabo celebraciones religiosas, procesiones y actividades culturales.

En el ámbito educativo, este periodo coincide con la suspensión de clases en educación básica , por lo que millones de estudiantes aprovechan estos días para salir de vacaciones, convivir en familia o participar en tradiciones propias de la temporada.

¿Cuáles son los próximos días sin clases tras Semana Santa?

Una vez concluido el periodo vacacional, los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 13 de abril para continuar con el desarrollo del ciclo escola r.

Después de Semana Santa, los siguientes días sin clases estarán marcados por fechas de asueto oficial y suspensiones establecidas por la SEP, lo que también forma parte de la organización del calendario educativo. Entre ellos se encuentran:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro

Algunas de estas fechas coinciden con descansos obligatorios en el ámbito laboral, lo que facilita la organización familiar durante estos periodos.

De esta manera, el calendario escolar no solo define los tiempos de clase, sino también los espacios de descanso y planeación docente, permitiendo un equilibrio entre las actividades académicas y los periodos vacacionales a lo largo del año.

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