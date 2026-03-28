SMN alerta por frente frío 42 y condiciones adversas en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 42, en combinación con su masa de aire polar, generará este sábado condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del territorio nacional. Entre los principales efectos destacan lluvias de distinta intensidad en el noreste, oriente y sureste, con precipitaciones particularmente intensas en el sur de Veracruz y acumulados muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Además de las lluvias, se prevé un descenso de temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del país . A esto se suma un evento de “norte” con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como vientos de menor intensidad en zonas costeras del golfo de México y la península de Yucatán.

Persisten lluvias y ambiente frío durante el fin de semana

De forma paralela, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad favorecerán el incremento de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte y occidente del país.

Durante las próximas 24 horas, el sistema frontal se desplazará sobre el golfo de México, interactuando con otros sistemas atmosféricos, lo que mantendrá el potencial de lluvias fuertes a intensas, así como vientos significativos y oleaje elevado, especialmente en el sureste. Sin embargo, se espera que hacia la noche el frente deje de influir directamente sobre el territorio nacional.

Para el domingo, la masa de aire polar comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un aumento gradual en las temperaturas diurnas; no obstante, persistirá el ambiente frío durante las mañanas y noches. En tanto, continuarán las lluvias en distintas regiones, con acumulados importantes en el norte del país, particularmente en Chihuahua y Durango.

Inestabilidad continuará al inicio de la próxima semana

En el periodo de 72 a 96 horas, una circulación de baja presión y una vaguada en altura recorrerán el país desde el occidente hacia el sureste, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad. Este escenario favorecerá lluvias fuertes, rachas de viento y un nuevo descenso térmico en varias entidades, con precipitaciones muy intensas previstas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, no se descarta la posible caída de aguanieve en zonas montañosas por encima de los 4,200 metros de altitud a partir de la noche del lunes .

Las autoridades advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y generar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También se prevé que las rachas de viento puedan ocasionar la caída de árboles y estructuras ligeras, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

SV