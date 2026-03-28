Semana Santa 2026: ¿Qué días van a cerrar los bancos?

A finales del año pasado se dio a conocer el calendario de días feriados de los bancos, que quiere decir los días en los que las sucursales no abrirán sus puertas por ser inhábiles. Entre estos aparecen algunos de la Semana Santa 2026, y aquí te decimos qué días son.

La Semana Santa trae cierres de bancos por dos días

Según el comunicado publicado en el Diario Oficial (DOF), los bancos permanecerán cerrados los días 2 y 3 de abril, es decir, Jueves y Viernes Santo.

Estos cierres forman parte de las "Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones", publicadas el 10 de diciembre de 2025 en el DOF.

Lo anterior quiere decir que durante esas fechas, las sucursales bancarias no brindarán atención al público, aunque algunos servicios financieros seguirán disponibles mediante otros canales.

Las actividades en ventanilla y atención presencial volverán a realizarse de manera normal el lunes 6 de abril, una vez concluido el periodo de Semana Santa 2026.

"Los almacenes generales de depósito y casas de cambio podrán abrir sus puertas, operar y prestar servicios al público todos los días del año, siempre que se ajusten a las presentes disposiciones", también señala el texto.

La ABM recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 59 mil cajeros automáticos y 48 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

El organismo mencionó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, este podrá efectuarse al día hábil siguiente.

Calendario de días inhábiles para los bancos en 2026

Según el calendario oficial de la CNBV, las instituciones bancarias suspenderán operaciones en las siguientes fechas durante 2026:

1 de enero (Año Nuevo)

2 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

16 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

2 y 3 de abril (Semana Santa)

1 de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre (Día de la Independencia)

2 y 16 de noviembre (Día de Muertos y conmemoración del 20 de noviembre)

12 de diciembre (Día del Empleado Bancario)

25 de diciembre (Navidad)

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