Semana Santa 2026: ¿Qué días cae, quiénes tienen dos feriados y quién tiene uno?

Una de las fechas más esperadas por los mexicanos es la Semana Santa, ya que, además de representar un periodo de reflexión y conexión espiritual, también suele convertirse en una temporada vacacional que permite a muchas personas hacer una pausa en el ritmo cotidiano.

Ante la proximidad de esta conmemoración religiosa, estudiantes, trabajadores y familias han comenzado a consultar el calendario para conocer las fechas exactas y organizar con anticipación actividades, viajes o descansos.

¿Quiénes tienen descanso en Semana Santa?

A diferencia de lo que muchos creen, la Semana Santa no está contemplada como periodo de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que los empleadores no están legalmente obligados a otorgar estos días libres a sus trabajadores.

No obstante, debido a la arraigada tradición cultural y religiosa, es común que diversas empresas concedan como días de asueto el Jueves y Viernes Santo, ya sea de manera total o parcial, dependiendo de sus políticas internas.

En el caso de los estudiantes, el calendario escolar oficial establece un periodo vacacional que iniciará el jueves 26 de marzo y concluirá el lunes 13 de abril , fecha en la que deberán regresar a clases. Este receso incluye tanto la Semana Santa como la Semana de Pascua.

¿En qué días caerá la Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Semana Santa en 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. El Jueves Santo corresponderá al 2 de abril y el Viernes Santo al 3 de abril.

En términos prácticos, quienes suelen contar con dos días de descanso son trabajadores de empresas que otorgan Jueves y Viernes Santo como asueto, así como estudiantes, quienes disponen de un periodo vacacional más amplio que incluye ambas semanas.

En contraste, algunos empleados únicamente reciben uno de estos días libres —generalmente el Viernes Santo—, mientras que otros sectores laborales continúan operaciones con normalidad , al no tratarse de feriados oficiales establecidos por la ley.

