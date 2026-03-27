Lo que muchos estaban esperando comenzó a partir de hoy: las vacaciones de Semana Santa 2026. A partir de hoy y por dos semanas, millones de alumnos de educación básica en México gozarán del periodo de vacaciones de Semana Santa y Pascua 2026. Si bien el tiempo oficial va del lunes 30 de marzo, en las escuelas hoy fue día de Consejo Técnico Escolar por ser último viernes de mes, por lo que muchos ya iniciaron sus días libres desde hoy y lo celebran con memes.

¿Quiénes descansan en Semana Santa y Pascua?

Se debe tener en cuenta que los días de Semana Santa 2026 no están considerados como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo (LFT), ni tampoco los patrones están obligados a otorgarlos como días libres remunerados a los trabajadores. No obstante, al no ser un periodo de descanso para muchos, para algunos ofrece una especie de puente, es decir, días libres que también pueden aprovecharse para relajarse.

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la temporada vacacional de Semana Santa 2026 para estudiantes de educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria, se extenderá desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril, comprendiendo así un periodo de dos semanas.

¿Qué pasa con los trabajadores?

Algunas empresas deciden dar un periodo de descanso de dos días a sus trabajadores, el cual corresponde al Jueves y Viernes Santo, los principales en el calendario litúrgico. Estos, si se suman a que en ciertos trabajos los empleados gozan de descanso durante el fin de semana, se convierten de inmediato en un puente de 4 días libres.

Este año, los beneficiados con esto podrán disfrutar de sus merecidos días libres desde el jueves 26 de marzo (último día de clases) hasta el domingo 12 de abril (antes de volver a las escuelas).

Llegan las vacaciones y con esto los memes

Los usuarios de redes sociales no se han hecho esperar y han comenzado a celebrar los días de descanso, con memes que van desde la alegría de tener tiempo libre, viajes en puerta, o simplemente para quedarse en casa a recuperar las energías.

Tampoco faltan las divertidas imágenes que se toman con humor el periodo religioso.

Los mejores memes y reacciones por las vacaciones de Semana Santa 2026

ESPECIAL / INTERNET

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