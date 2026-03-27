Esposa de César Duarte tiene órdenes de arresto en Chihuahua por robo y peculado: FGR

Luego de que se diera a conocer sobre la detención en los Estados Unidos de Bertha G. F., esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se informó que la afectada cuenta con dos causas penales pendientes en el estado de Chihuahua, una sería por robo y otra por peculado.

César Jáuregui Moreno, fiscal general en Chihuahua, confirmó que Bertha G. F., la esposa de César Duarte que fue detenida en el Paso, Texas, tiene dos causas penales pendientes en la entidad, por lo que ya se inició con los trámites migratorios correspondientes para pedir su extradición.

La fiscalía chihuahuense ya fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) acerca de la detención de Bertha G. F., y ahora lo que se busca es que la mujer sea trasladada a México para que responda ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra, ¿pero qué se sabe de este tema?

¿De qué se le acusa a la esposa de César Duarte en Chihuahua?

En conferencia de prensa, el fiscal de Chihuahua habló sobre la situación legal de la esposa de César Duarte y los pasos a seguir con las autoridades de Estados Unidos.

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"Cuando nos emiten ese comunicado, nos piden también información sobre si en Chihuahua tenía ella órdenes de aprehensión o causas pendientes. Y lo que nosotros hicimos, fue contestarle a FGR que sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí, con órdenes de aprehensión", aseguró Jáuregui Moreno.

De acuerdo con lo que dio a conocer, se está trabajando con la instancia federal en lo conducente a los trámites que se realicen con autoridades norteamericanas.

Informó también que una de las carpetas de investigación está relacionada con un robo, mientras que la otra por peculado agravado, iniciadas ambas en la administración estatal anterior y a las cuales se les ha dado puntual seguimiento; sin embargo, no proporcionó detalles en respeto al debido proceso.

Precisó también que será un juez norteamericano quien decida el estatus migratorio de la esposa de César Duarte, por lo que pidió no adelantarse a los acontecimientos y esperar a que se resuelvan los plazos de cada una de las situaciones en torno a la detención de esta persona.

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¿Desde cuándo la esposa de César Duarte cuenta con órdenes de aprehensión?

De acuerdo con El Universal, Bertha G. F. cuenta con una orden de aprehensión en Chihuahua desde 2020.

Las autoridades estatales la acusan de presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante su gestión honoraria al frente del DIF estatal (2010-2016), específicamente vinculada a un esquema de triangulación de fondos por aproximadamente 250 millones de pesos.

La esposa del exmandatario había residido en Estados Unidos durante los últimos seis años, periodo en el que mantuvo diversos litigios y solicitudes de amparo para evitar su extradición.

JM

