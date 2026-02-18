Semana Santa 2026: 5 vuelos a buen precio que puedes comprar en Aeroméxico

Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa 2026, tanto turistas nacionales como internacionales comienzan a organizar sus viajes para aprovechar los días de asueto comprendidos entre el 29 de marzo y el 5 de abril, lapso considerado el receso primaveral más relevante en México.

En este contexto, Aeroméxico dio a conocer en su portal oficial una serie de promociones con tarifas competitivas en rutas nacionales e internacionales, lo que permite a los viajeros asegurar boletos a precios accesibles y planificar con mayor previsión escapadas familiares o de descanso.

Además de su significado religioso, Semana Santa representa uno de los periodos de mayor movilidad aérea del año, tanto dentro como fuera del país, por ello, revisar alternativas y adquirir boletos con anticipación resulta fundamental para obtener mejores tarifas.

Vuelos destacados y tarifas a considerar

Estas son cinco rutas con precios competitivos disponibles para viajar en Semana Santa 2026, con salidas desde Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara:

Ciudad de México – Puerto Vallarta

Se trata de una de las opciones más económicas del listado, con vuelos redondos desde aproximadamente mil 901 pesos en clase turista, una alternativa viable para quienes buscan playa y oferta gastronómica sin elevar el presupuesto.

Ciudad de México – Guadalajara

Esta conexión entre dos de las principales metrópolis del país presenta tarifas desde mil 769 pesos en temporada alta, manteniéndose como una opción accesible para viajes de negocios o visitas familiares.

Ciudad de México – Cancún

El Caribe mexicano continúa como uno de los destinos predilectos en estas fechas. Los boletos ida y vuelta rondan los mil 992 pesos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan sol y mar durante el periodo vacacional.

Ciudad de México – Mérida

Con precios desde aproximadamente 2 mil 285 pesos, esta ruta facilita el acceso al sureste del país, ideal para viajeros interesados en patrimonio cultural, zonas arqueológicas y atractivos naturales.

Ciudad de México – Tijuana

Aunque ligeramente más elevada, con tarifas cercanas a los 3 mil 582 pesos en clase económica, esta opción mantiene un rango competitivo para conectar la capital con la frontera norte y el Pacífico.

Las tarifas publicadas en el portal oficial de Aeroméxico para vacaciones y puentes están sujetas a disponibilidad , así como a variaciones según la fecha de compra, la demanda y las condiciones específicas de cada boleto.

Además de las rutas nacionales, la aerolínea también promueve vuelos internacionales, entre ellos trayectos desde la capital del país hacia ciudades como Nueva York y Los Ángeles, cuyos precios son superiores, pero continúan dentro de parámetros competitivos para una temporada de alta demanda.

Recomendaciones para adquirir vuelos

Organiza tu viaje con tiempo: Anticiparte te permitirá informarte a fondo sobre el destino elegido, conocer sus atractivos y diseñar un itinerario con las actividades que deseas realizar.

Define un presupuesto claro: Fija un monto máximo de gasto considerando transporte aéreo, alojamiento, alimentación, experiencias turísticas y compras adicionales, a fin de evitar desequilibrios financieros.

Revisa y compara tarifas: Analiza distintas plataformas, aerolíneas o establecimientos para identificar promociones y opciones más convenientes, lo que facilitará una mejor administración de tus recursos.

Prevé eventualidades: Considera que durante el viaje pueden presentarse retrasos, cambios de itinerario o gastos no contemplados, por lo que es recomendable destinar un fondo para imprevistos.

YC