Un lobo marino que tenía una red de pesca atorada en el cuello fue rescatado y liberado en costas de Palmar de Cuautla, en el municipio de Santiago Ixcuintla, gracias a un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia informó que la intervención se realizó en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Protección Civil del municipio de Tecuala, luego de recibir el reporte del presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad, quien alertó sobre la presencia del ejemplar en la playa con el arte de pesca enredado, situación que representaba un riesgo tanto para el animal como para embarcaciones y personas que se encontraban en la zona.

Tras el aviso, personal naval se trasladó al lugar y estableció un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo con el lobo marino y reducir los factores de estrés. Posteriormente, conforme a los protocolos para el manejo de fauna silvestre, procedieron a retirar la red que tenía atrapada en el cuello, logrando su liberación sin mayores contratiempos.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente marino y la preservación de las especies que habitan en los mares nacionales, destacando la importancia del trabajo coordinado con autoridades civiles y organizaciones especializadas.

Asimismo, hizo un llamado a la población para no manipular ni acercarse a la fauna marina y reportar cualquier avistamiento o situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

