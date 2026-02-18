Semana Santa 2026: Estos son los destinos más baratos para vacacionar

Semana Santa es uno de los periodos más esperados del año en México. Para estudiantes representa el primer gran descanso del calendario escolar y, para muchos trabajadores, una oportunidad de aprovechar días libres derivados de las celebraciones religiosas.

Este receso se convierte en el momento ideal para que familias, parejas o grupos de amigos salgan de la rutina y realicen un viaje sin necesidad de esperar las vacaciones de verano.

Aunque es temporada alta y algunos precios suelen incrementarse, todavía es posible encontrar destinos accesibles que combinan buena oferta de hospedaje, gastronomía económica y múltiples actividades de bajo costo. Aquí te presentamos algunas opciones atractivas para vacacionar sin gastar de más en Semana Santa 2026.

Destinos económicos para vacacionar en Semana Santa

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Si buscas cultura, arquitectura colonial y una de las mejores gastronomías del país sin afectar demasiado tu presupuesto , Oaxaca capital es una excelente alternativa.

El centro histórico —Patrimonio de la Humanidad— puede recorrerse a pie, lo que reduce gastos en transporte. Además, existen museos con tarifas accesibles, galerías independientes y eventos culturales gratuitos, especialmente en temporada vacacional.

En cuanto al hospedaje, la ciudad ofrece desde hostales y hoteles boutique económicos hasta habitaciones en renta. Comer en mercados tradicionales permite disfrutar platillos como tlayudas, memelas o mole a precios accesibles.

Mazatlán, Sinaloa

Para quienes prefieren playa sin los costos elevados de otros destinos del Pacífico, Mazatlán es una opción competitiva.

La ciudad combina sol y mar con un centro histórico lleno de vida cultural. El malecón —uno de los más largos de México— es gratuito y perfecto para caminar o andar en bicicleta.

Además, la gastronomía sinaloense, especialmente los mariscos, suele mantener una buena relación calidad-precio si se consumen en mercados o restaurantes locales. También existe amplia oferta de hoteles y departamentos en renta con tarifas variables para distintos presupuestos.

Huasca de Ocampo, Hidalgo

El primer Pueblo Mágico de México es ideal para quienes desean una escapada tranquila y cercana a la naturaleza.

Huasca destaca por sus cabañas y alojamientos rústicos ubicados cerca de atractivos como los Prismas Basálticos, cascadas y bosques. En comparación con otros destinos de ecoturismo, los costos suelen ser más accesibles.

Las actividades, como recorridos guiados, paseos en lancha o senderismo, tienen precios moderados, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan descanso y contacto con el entorno natural sin realizar un gasto elevado.

Puerto Escondido, Oaxaca

Con un ambiente relajado y juvenil, Puerto Escondido se mantiene como uno de los destinos de playa más económicos del país.

Cuenta con una amplia oferta de hospedaje que va desde hostales y bungalows hasta hoteles familiares con tarifas accesibles. Playas como Carrizalillo o Bacocho permiten disfrutar del mar sin necesidad de contratar servicios adicionales.

La comida en mercados, fondas y puestos locales es accesible, y existen opciones tanto para planes familiares como para quienes buscan vida nocturna.

Puebla de Zaragoza, Puebla

Para quienes prefieren un plan más cultural y gastronómico, Puebla es una excelente alternativa.

Sus iglesias, museos, calles coloniales y zonas arqueológicas cercanas como Cholula ofrecen una escapada interesante a bajo costo. Muchos recintos cuentan con tarifas especiales para visitantes nacionales y estudiantes.

Además, su oferta culinaria —desde cemitas y chalupas hasta mole poblano— puede disfrutarse en mercados y restaurantes tradicionales a precios razonables. Gran parte de sus principales atractivos se ubican a poca distancia entre sí, lo que permite recorrerlos caminando.

Recomendaciones para ahorrar en Semana Santa 2026

Viajar puede ser bastante accesible si se hace de forma organizada; a continuación, algunas recomendaciones para economizar:

Reservar con anticipación hospedaje y transporte.

Considerar viajar entre semana para evitar picos de precio.

Optar por mercados y restaurantes locales.

Buscar promociones en autobuses o vuelos nacionales.

Priorizar destinos que puedan recorrerse a pie.

También puedes leer: TODOS los días en que no se come carne en Cuaresma y Semana Santa

Viajar en Semana Santa 2026 no tiene que representar un gasto excesivo. México ofrece múltiples destinos que combinan cultura, naturaleza y playa a precios accesibles si se planea con anticipación.

La clave está en elegir lugares con buena oferta de hospedaje económico, actividades gratuitas o de bajo costo y opciones gastronómicas locales. Con una organización adecuada, este primer periodo vacacional del año puede convertirse en una experiencia memorable sin comprometer el presupuesto familiar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP