Como parte de una iniciativa que busca respaldar a los habitantes de la Ciudad de México que perdieron su empleo, el Gobierno capitalino, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), lanzó el llamado Seguro de Desempleo.

Este programa busca beneficiar a personas de entre 18 y 64 años de edad que quedaron sin empleo por razones ajenas a ellas , ofreciendo una ayuda económica de $3 mil 439.46 pesos mexicanos mensuales con el objetivo de que puedan enfrentar sus gastos diarios mientras vuelven a laborar.

El apoyo se otorga por un máximo de tres meses y está dirigido únicamente a los residentes de la capital del país que hayan dejado de trabajar de manera involuntaria, y no por renuncia o acuerdo con el empleador.

Las autoridades locales informaron que el registro estará abierto únicamente de 00:00 a 23:59 horas del 10 de noviembre , para todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten los documentos necesarios para el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo?

Tener entre 18 y 64 años.

Contar con Llave CDMX.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la CDMX no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Carta compromiso y carta bajo protesta de decir verdad.

Documento que acredite la pérdida del empleo, como constancia laboral, semanas cotizadas del IMSS o expediente electrónico del ISSSTE.

Para quienes no puedan comprobar la baja laboral con esos documentos, existe el Seguro de Desempleo del Bienestar, que ofrece una alternativa de apoyo con requisitos más flexibles.

¿Cómo registrarse?

El trámite debe realizarse de manera digital mediante la Llave CDMX, en la plataforma de trámites del Gobierno capitalino, a través del enlace: https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/

Los solicitantes deben subir su documentación completa en formato PDF, JPG o PNG.

