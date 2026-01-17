El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Estado de México se ha consolidado como un ejemplo de coordinación efectiva en materia de seguridad, a partir de operativos conjuntos que han permitido la detención de generadores de violencia, el combate a delitos de alto impacto y avances relevantes contra la extorsión.

Al presentar un balance de resultados, el funcionario detalló que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se logró la detención de 2 mil 426 personas relacionadas con delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 500 armas de fuego y la desarticulación de un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina. Tan solo durante 2025 se realizaron 17 detenciones relevantes de objetivos prioritarios vinculados con extorsión, homicidio, narcotráfico, robo, despojo y tráfico de armas.

Uno de los principales avances, subrayó García Harfuch, ha sido el operativo Enjambre, iniciado en noviembre de 2024, cuyo objetivo fue investigar y detener a servidores públicos relacionados con redes criminales que operaban en el Estado de México. A la fecha, este operativo suma 60 personas detenidas, entre ellas presidentes municipales y directores de seguridad pública, y ha derivado en 18 sentencias condenatorias.

Como parte de estas acciones, se llevaron a cabo cateos en 63 inmuebles ubicados en 14 municipios, los cuales eran utilizados para la comercialización ilegal de materiales de construcción, animales de granja y productos de la canasta básica. Los bienes asegurados fueron donados a comunidades afectadas por estos esquemas de extorsión.

El titular de la SSPC también destacó la operación Liberación, enfocada en desarticular prácticas de extorsión que obligaban a comerciantes y productores a comprar o vender bajo condiciones impuestas, como precios inflados o la imposición de proveedores. Estas prácticas, señaló, afectaban directamente la economía local y la tranquilidad de miles de familias.

De manera paralela, se implementaron estrategias para combatir el robo al transporte de carga en carreteras del Estado de México. Estas acciones derivaron en la detención de 63 personas y en el aseguramiento de 136 inmuebles, así como de vehículos, armas de fuego y mercancía robada, en operativos como Atarraya, Bastión y Restitución.

Como parte del reforzamiento de la seguridad regional, en julio de 2025 se puso en marcha el Mando Único Oriente, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Guardia Nacional. En esta región se desplegaron 14 mil 914 elementos en 11 municipios, lo que contribuyó a una reducción de 23 por ciento en delitos de alto impacto y de 32 por ciento en homicidios dolosos durante 2025, en comparación con el año anterior.

En materia de extorsión, García Harfuch explicó que se implementó un modelo integral de atención a víctimas, con el 089 como número único de denuncia. Gracias a esta estrategia, en el Estado de México se iniciaron 776 carpetas de investigación y se logró la detención de 826 personas, entre ellas 49 objetivos prioritarios. Entre las detenciones relevantes mencionó a integrantes de diversos grupos delictivos y capturas realizadas en municipios como Ecatepec, Tepotzotlán, Toluca y Chiconcuac, donde también se liberaron víctimas de secuestro y se aseguraron armas, drogas y vehículos robados.

Descarta expansión del Tren de Aragua en el país

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no se ha detectado una expansión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en México, pese a versiones que señalan su presencia en al menos 11 entidades del país. El funcionario destacó que la incidencia de esta organización no es significativa ni alarmante y que sus integrantes han sido detenidos principalmente por delitos graves cometidos en coordinación con células delictivas locales.

García Harfuch explicó que las acciones recientes del gabinete de Seguridad se han concentrado en la zona centro del país, donde se ha identificado la mayor actividad de este grupo. Aunque se han registrado casos en diversas entidades, aclaró que no existe una presencia extendida ni control territorial por parte de la organización. “No tenemos una presencia significativa ni alarmante en estas 11 entidades”, afirmó, aunque reconoció que los delitos cometidos son de alto impacto, incluyendo explotación sexual, feminicidio y otros ilícitos graves.

El secretario señaló que algunas detenciones realizadas al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya derivaron en sentencias, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Resaltó que el incremento en las detenciones es resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales, especialmente con la Fiscalía del Estado de México y las secretarías de seguridad locales.

García Harfuch precisó que los integrantes del Tren de Aragua han sido capturados en coordinación con grupos criminales locales, como en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se les vinculó con organizaciones como la Unión Tepito, evidenciando que su operación en México depende de alianzas con estructuras delictivas ya existentes.

