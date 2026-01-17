Crece venta de autos; ganan terreno los chinos

Alejandro Trujillo, un comprador reciente de una camioneta de origen chino, destacó que la principal razón por la cual optó por esta marca fue el precio. “Si la comparas con otras marcas, cuesta un 30% menos, en promedio. Y no les pide nada. Es una marca china, pero me salió buena... hasta tiene turbo y ronda los 500 mil pesos”.

Consideró que los beneficios del precio justifican su elección. “Pero si chocas, ya me dijeron que se tardan entre dos y tres meses”.

El sector automotriz mexicano experimentó un crecimiento significativo en 2025, con más de 1.52 millones de unidades vendidas en general, lo que representó un aumento del 1.3% en comparación con el año anterior. Este incremento se atribuye a la diversificación del mercado, donde marcas chinas como Geely, Changan y GWM han ganado terreno frente a los tradicionales fabricantes estadounidenses y alemanes. Las marcas asiáticas han logrado posicionarse como una opción económica, lo que les ha permitido captar un público que busca vehículos con precios más accesibles sin sacrificar calidad. Pero expertos destacan que varias no reportan ventas, por lo que hay un subregistro.

Este tipo de decisiones refleja la tendencia creciente de los consumidores mexicanos hacia las opciones más asequibles, como lo demuestra el aumento de la participación de autos chinos en el mercado local. Según datos del Inegi, estos vehículos superaron las 306 mil unidades vendidas en 2025.En perspectiva, en 2016, las unidades chinas representaban apenas mil vehículos. Este crecimiento es resultado de la agresiva estrategia de precios y la incorporación de nuevas tecnologías y modelos electrificados, que atraen a más consumidores.

Sin embargo, el aumento en las ventas no está exento de desafíos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por fomentar la producción nacional y fortalecer el sector, éste enfrenta dificultades como los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que ha generado presión sobre los precios de los autos y la competitividad de los modelos chinos. La consultora J.D. Power advirtió que las nuevas políticas comerciales podrían complicar las exportaciones y afectar la rentabilidad de las armadoras.

En cuanto a las proyecciones para 2026, el panorama es incierto. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, prevé que las ventas en general se mantendrán en niveles similares al cierre de 2025, con un ligero crecimiento de hasta un 0.2%. Sin embargo, al considerar las marcas que no reportan sus ventas, se espera un crecimiento de hasta un 2%. En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Rogelio Garza Garza, destacó que el sector enfrentará retos significativos debido a la revisión del T-MEC y la posibilidad de cambios arancelarios que podrían afectar especialmente a los autos chinos.

La reforma del T-MEC, especialmente en lo que respecta a la regla de origen, será un factor crucial para la industria, ya que incrementará el valor agregado nacional y obligará a las empresas a adaptarse a nuevas exigencias. La eliminación de los aranceles a los autos y autopartes procedentes de China también es un tema pendiente que podría generar incertidumbre en el mercado.

A pesar de estas dificultades, el mercado sigue apostando por la adopción de nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos. Pero los expertos advierten que el éxito de estas iniciativas dependerá de la estabilidad en las políticas comerciales y de la capacidad de los fabricantes para adaptarse a las nuevas regulaciones.