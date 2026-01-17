Ex consejeros electorales, politólogos y expertos en materia electoral advirtieron que la reforma electoral que presentarán en los próximos días el gobierno de la 4T y Morena representa “la última estocada a la democracia mexicana”. Señalaron que la iniciativa provocará la desaparición de algunos partidos de oposición, consolidará a un partido hegemónico y autocrático, y disminuirá las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

El ex consejero Marco Baños consideró que la reforma impulsada por Morena y el gobierno federal derivará en una recomposición del sistema de partidos, donde algunos desaparecerán y la oposición quedará reducida a un papel testimonial. “Es la estocada final de la democracia mexicana”, dijo en entrevista, al destacar que la iniciativa consolida un partido autocrático.

Baños indicó que, pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum asegura querer un INE autónomo, la reforma contempla cambios complejos que podrían afectar gravemente la representación política. Entre ellos, la eliminación de las candidaturas plurinominales en el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos estatales, lo que, dijo, “generará una imposibilidad de una representación adecuada de la pluralidad política que tenemos en nuestro país”.

Advirtió que muchos grupos ciudadanos y organizaciones que votan por candidatos que no ganan en los distritos no tendrían representación en el Congreso. Además, la disminución del financiamiento público afectará la competencia de los partidos más pequeños, incluidos los aliados del Gobierno, como el Partido Verde (PVEM) y el PT, que han manifestado su oposición a la reforma. Baños señaló que será relevante observar “cómo los convencen, qué les ofrecen o cómo los amenazan para que aprueben la reforma”.

En cuanto al INE, destacó que hay una amenaza velada sobre su autonomía y presupuesto, así como sobre los Organismos Públicos Locales. “Tendremos una autoridad absolutamente inoperante, que no pueda organizar las elecciones”, alertó, y añadió que esto podría motivar a Morena a replicar en 2027 prácticas electorales cuestionables, como las aplicadas en elecciones judiciales recientes.

Baños subrayó que, a diferencia del PRI de los años 70, que abrió paulatinamente el sistema político, Morena busca cerrar espacios, impedir la competencia democrática legítima y apropiarse de todas las instituciones. La consecuencia sería una representación pírrica de la oposición y la consolidación de un gobierno hegemónico.

Por su parte, Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, coincidió en que la reforma busca favorecer a Morena, convertirlo en un partido hegemónico y eliminar cualquier posibilidad de triunfo opositor. Señaló que la reducción de candidaturas plurinominales y de recursos afectará directamente a la oposición. “Si en 2015 no hubiera habido plurinominales, Morena no habría tenido representación en el Congreso porque no ganó ningún distrito de mayoría relativa”, explicó.

Espinosa advirtió que bajo el discurso de una supuesta democracia participativa, la reforma pretende construir una “fachada democrática” en la que el voto no sea determinante, sino el control del sistema electoral por parte del oficialismo. Esto dejaría a la oposición sin margen de maniobra, mientras que Morena consolidaría plenamente su hegemonía partidista.

“Bajar el gasto es el eje del cambio”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la reforma electoral, prevista para presentarse en las primeras semanas de febrero, tendrá como ejes principales la reducción del gasto electoral, un nuevo mecanismo para definir legisladores plurinominales mediante el voto y la disminución del número de regidores en los municipios. El objetivo es fortalecer la democracia sin afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum subrayó que se trata de una propuesta en construcción, pero que no implicará retrocesos democráticos ni concentración de poder en el Ejecutivo. “Nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo”, afirmó.

Tras reunirse con la Comisión Presidencial para la reforma electoral y coordinadores parlamentarios de Morena, explicó que la iniciativa busca corregir aspectos del sistema electoral que generan descontento social, manteniendo los mecanismos que han funcionado. “No se le quita autonomía al INE”, reiteró, y aseguró que será una propuesta que genere consenso y sea cercana a la ciudadanía.

La mandataria destacó que México tiene algunos de los procesos electorales más costosos del mundo, por lo que será necesario revisar el uso de recursos.

“No vulnera la autonomía del INE”

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no afectará la autonomía ni la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Rechazó que la iniciativa pueda considerarse una “Ley Maduro”, como han señalado sectores de la oposición.

Castillo destacó que el proceso aún se encuentra en fase de debate y construcción de consensos, y que no existe un documento final ni está definido si la cámara de origen será San Lázaro o el Senado. “Lo que sí garantizamos es la independencia, la autonomía del órgano electoral y la representación proporcional de todas las minorías y mayorías”, señaló.

La senadora reiteró que la reforma buscará fortalecer la democracia y la justicia electoral. Lamentó que los partidos de oposición no hayan sido incluidos en la Comisión Presidencial de Reforma Electoral y destacó la importancia de escuchar al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con la titular del INE, Guadalupe Taddei, para analizar propuestas que eviten la intervención del crimen organizado en las elecciones.

Podría ir a la congeladora

La reforma electoral que impulsa el gobierno federal corre riesgo de ir a la congeladora si no se alcanzan acuerdos entre Morena, PT y PVEM, de cara a las elecciones de 2027.

Fuentes de los tres partidos indicaron que los temas irreductibles son mantener los plurinominales y no reducir las prerrogativas a los institutos políticos. La Comisión Presidencial presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum un documento que propone reducir de 200 a 100 los plurinominales de la Cámara de Diputados, eliminar los del Senado y recortar hasta 50% el presupuesto a los partidos.

En pláticas informales, se ha planteado mantener los 200 plurinominales y reducir de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa, así como recortar 20% los recursos.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, destacó que los acuerdos con PT y PVEM serán clave para lograr la aprobación. “Si nos va a dividir, no la presentemos”, indicó una fuente de Morena. El líder guinda afirmó que respetan las posiciones de sus aliados y que la discusión formal comenzará una vez que la iniciativa llegue al Congreso.

Rechazan revocación de mandato en 2027

Diputados y senadores del PRI y del PAN rechazaron que en la reforma electoral que está por presentarse se integre la revocación de mandato para 2027.

Advierten - El riesgo real es que se ter mine por sacar a la Presidenta y se meta al Poder Ejecutivo a personajes como Andrés Manuel López Beltrán.

PRI - Rubén Moreira, afirmó que la reforma electoral tiene la finalidad de perpetuar a Morena en el poder.

PAN - Ricardo Anaya dijo que hay una probabilidad muy alta de que se revoque el mandato a Claudia Sheinbaum.

Va por mayor fiscalización

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma electoral que prepara su Gobierno tendrá como eje central reforzar la fiscalización de los recursos, con el objetivo de evitar el uso de dinero de procedencia ilícita en las campañas.

Durante su conferencia matutina en el Estado de México, la mandataria señaló que la autoridad electoral deberá actuar oportunamente cuando se detecte un mal uso del financiamiento o la entrada de recursos ilegales. “Mayor fiscalización es muy importante. La autoridad debe actuar en el momento en que se encuentre algún mal uso o fuente no lícita de recursos”, dijo.

Sheinbaum defendió los ejes de la reforma, aún en construcción, y rechazó las críticas anticipadas de la oposición. Entre sus objetivos destacó reducir los costos de las elecciones, modificar el esquema de representación proporcional para que no dependa de listas partidistas.

Desaira propuestas de la oposición

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “malas” las propuestas de reforma electoral presentadas por el empresario Claudio X. González y el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Durante su conferencia matutina de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que, aunque se ha escuchado a todos, no tiene previsto reunirse con la oposición.

“Leí la propuesta de Claudio X. González, bastante mala, y la de Córdova tampoco está muy buena”, señaló, y destacó que el INE planteó ajustes como modificar fechas de elecciones de jueces, lo cual considera interesante pero insuficiente.

Sheinbaum reiteró que la iniciativa busca fortalecer la democracia y que el Congreso será el encargado de discutirla y generar más foros, incluyendo a los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. “Nadie va a poder decir que estamos hacia un autoritarismo; es una propuesta que fortalece la democracia”, afirmó.

En su intervención, la presidenta también cuestionó los recursos y salarios del INE y defendió la labor de los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en las negociaciones legislativas.

