Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 17 de enero informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 18 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 7

Lunes 19 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

