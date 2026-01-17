Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 17 de enero informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Domingo 18 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 7Lunes 19 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga