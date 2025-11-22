El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, considera que el golpe más importante de la actual administración es la desarticulación de la red de huachicol fiscal que involucra a marinos, empresarios y exfuncionarios de aduanas.

En una entrevista con el diario “El Universal”, el funcionario federal adelanta que van por más marinos, pues existen órdenes de aprehensión pendientes y se trata de un número considerable.

Señala que hasta el momento no hay militares involucrados, pero hay otras personas que son servidores públicos o antiguos servidores de diferentes dependencias.

- El caso de la red de huachicol fiscal que estuvo operada por elementos de la Marina, ¿lo considera el golpe más importante en esta administración?

- Hasta el momento sí, va a continuar habiendo golpes y aquí (hay que) resaltar la actuación de la propia Secretaría de Marina; muchas veces dijeron que la Marina estaba corrompida, pero fue la propia Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, que inició la investigación.

-¿Fue un error exponer a los navales a la corrupción que ha prevalecido en las aduanas?

-Definitivamente, tener a marinos en ciertas aduanas ayudó a disminuir la corrupción.Este caso del huachicol fiscal fue aislado y muy particular, donde un grupo de personas que estaban en esa institución cometieron delitos, pero la gran mayoría del personal trabaja con integridad y ayuda a mejorar la situación.

-En caso de haber políticos involucrados en el huachicol fiscal, ¿se procederá?

-Sí, la Presidenta lo ha dicho; nosotros no protegemos a nadie y no llevamos las investigaciones de acuerdo con especulaciones, sino con pruebas muy concretas, evidencias específicas, y las investigaciones siguen su curso.

-En el caso de Michoacán, ¿qué reto se enfrenta?

-El reto es recuperar la confianza de la ciudadanía, porque Michoacán lleva muchos años viviendo una situación sumamente delicada, pero ocurrió el lamentable homicidio del presidente municipal que conmocionó a todo México, no sólo a Michoacán, y por supuesto a la esposa del alcalde, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

-¿Cuántos ediles de Michoacán tienen seguridad? ¿Se esperan más elementos?

-En el último informe, el general secretario dio a conocer que son 70 escoltas. También casi 500 elementos de la Guardia Nacional están proporcionando distintos

-¿Cómo califica al Cártel de Sinaloa a un año de su fragmentación en dos facciones?

Eran dos grupos (Los Mayos y Los Chapitos) dentro del mismo cártel, se conocían perfectamente, muchos de ellos, familiares o emparentados de una u otra manera. No va a ser sostenible para ellos esta lucha que ha generado una violencia tremenda en ellos y un debilitamiento económico importante.

-¿Qué avance se registra en el caso de La Barredora?

-Tenemos casi a todos detenidos, al que era secretario de seguridad de la entidad (Hernán Bermúdez Requena), también al segundo al mando, un sujeto apodado “El Pinto” (Ulises Pinto Madera), y acabamos de detener a un sujeto que fue director de la propia policía estatal (Leonardo Arturo Leyva Ávalos).

CT