La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la estación Tonalá del Tren Interoceánico, en Chiapas, como parte de la ampliación de la Línea K, que conectará los océanos Pacífico y Atlántico. La obra busca fortalecer el transporte de pasajeros y de carga, así como impulsar la conectividad regional entre Oaxaca y Chiapas.

La mandataria federal, acompañada de miembros de su gabinete y de los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez, y de Oaxaca, Salomón Jara, llegó a la estación Tonalá entre decenas de personas que asistieron al acto. La estación forma parte de cuatro nuevas paradas: Arriaga, en Chiapas; Chahuites y Juchitán, en Oaxaca; mientras que la línea concluirá su recorrido en Ixtepec.

Tras recibir información sobre el proyecto, Sheinbaum afirmó de manera improvisada: “Obrador inició esta obra del Corredor y nosotros estamos hermanando a Oaxaca y a Chiapas. Estamos muy contentos, muy felices”. Agregó: “Ésta es la Cuarta Transformación que hoy camina por el tren”, destacando el papel de la obra en la estrategia federal de desarrollo regional.

El Tren Interoceánico conectará, en una fase futura, con Guatemala, extendiéndose desde Salina Cruz hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera sur del país. Durante la conferencia matutina de este viernes, la Presidenta explicó que el Corredor avanza con nuevos tramos, polos industriales e inversiones que permitirán mover carga desde Asia hacia Europa.

Además de la Línea K, el proyecto incluye otras dos rutas: la Línea Z, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz, atravesando el Istmo para enlazar los océanos Pacífico y Atlántico, y la Línea FA, que conectará Coatzacoalcos con Pakal-Ná, en Chiapas, como ramal hacia la refinería Dos Bocas.

La inauguración de la estación Tonalá forma parte del esfuerzo por modernizar la infraestructura ferroviaria en el Sur-Sureste del país.

CT