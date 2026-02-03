Martes, 03 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este martes 3 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 4 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 7 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 9 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

