Martes, 03 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este martes 3 de febrero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

