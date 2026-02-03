Martes, 03 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este martes 3 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Viernes 6 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

