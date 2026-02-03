Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 3 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Viernes 6 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá