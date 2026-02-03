Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 3 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Viernes 6 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

