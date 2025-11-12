En Michoacán continúan registrándose actos de violencia que han arrebatado la vida a por lo menos cinco personas en los días recientes. Este es el recuento:

Pese al despliegue de refuerzos del Ejército y de la Guardia Nacional como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, entre el lunes y este martes se reportaron en la entidad cinco personas asesinadas en tres hechos en diferentes municipios .

Autoridades estatales informaron que el pasado lunes, en el municipio de Uruapan, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados con impactos de bala .

Las víctimas estaban a un costado de la carretera que comunica a ese municipio, con Paracho, a la altura de la comunidad de Capacuaro.

En otro hecho, en la región de la Tierra Caliente, otro hombre fue muerto a balazos y otro más resultó herido, durante un ataque armado en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (conocido como La Ruana) , del municipio de Buenavista.

En esa localidad, hace tres días fueron capturados cinco sujetos, entre ellos dos menores de edad, a quienes se les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 y equipo táctico.

Autoridades de seguridad de la región informaron que las personas detenidas trabajaban bajo las órdenes de Santiago Quintero Magallón, “El Maguey”, operador del Cártel Nueva Generación, en esa zona también de la Tierra Caliente.

El tercer hecho tuvo lugar en el municipio de Tarímbaro, donde este martes se perpetró un ataque armado que dejó dos personas muertas y una más herida , en las calles del fraccionamiento Galaxia.

Llegan refuerzos a Michoacán

Un primer grupo de 300 agentes del Ejército y de la Guardia Nacional de México llegó el pasado lunes a la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, capital del estado de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico.

El general Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar, confirmó a medios que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) enviará a ese estado del oeste del país un total de mil 980 soldados del Ejército y de la Guardia Nacional.

Este despliegue forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que el domingo presentó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como respuesta a la ola de violencia que padece el estado y que tuvo su punto crítico con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad Uruapan, la segunda en importancia económica en Michoacán, solo detrás de la capital Morelia, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En total, las Fuerzas de Seguridad que pretende desplegar el Gobierno mexicano son un total de 10 mil 506 agentes, quienes se sumarán a mil 782 agentes de la Secretaría de Marina.

Los integrantes de la distintas agencias de seguridad serán comisionados a actividades de investigación y combate al crimen organizado, principalmente en los municipios de Uruapan y Apatzingán, en este último donde el 19 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

