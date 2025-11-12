La Cartilla Nacional de Salud es un documento indispensable para que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciban atención médica dentro de sus unidades.

No contar con este carnet podría representar un grave inconveniente en casos de emergencia, ya que funciona como un registro actualizado de los servicios que ha recibido la persona anteriormente y a través de él se lleva el seguimiento del paciente.

Por tal motivo, en caso de robo o extravío deberás reponerlo lo antes posible.

Aquí te compartimos cómo solicitar una reimpresión de carnet en el IMSS.

¿Qué hacer si se me pierde?

Para realizar el trámite de reposición, lo único que debes hacer es llenar una solicitud de reimpresión en la página oficial del IMSS: https://www.imss.gob.mx/tramites/reimpresion-cartilla o, por medio de la app.

Para completar el formulario deberás tener a la mano:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Al finalizar la solicitud, deberás llevar el documento a tu unidad médica familiar, junto con identificación oficial para que te entreguen la reposición del carnet.

Cabe destacar que este trámite también se puede solicitar de forma presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, de acuerdo con su domicilio, acudiendo con los mismos documentos para agilizar la solicitud.

¿Cómo obtengo mi NSS del IMSS?

El IMSS cuenta con el sistema en línea de Asignación o localización de NSS donde puedes conseguir por primera vez tu NSS o localizarlo en caso de haberlo solicitado con anterioridad.

Para realizar el trámite sólo necesitas tu Clave Única de Registro de Población ( CURP ) y un correo electrónico al que se enviará la información.

Sin embargo, también se puede realizar el trámite de manera presencial en la Subdelegación u Oficina Auxiliar de Afiliación y Cobranza que te corresponda , de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Para realizar el trámite de manera presencial, necesitas:

Copia certificada del Acta de Nacimiento.

Clave Única de Registro de Población.

Identificación oficial vigente.

Poder Notarial sólo en caso de que el trámite lo realice un representante legal.

Carta de Naturalización y/o documento migratorio vigente sólo en caso de ser extranjero.

