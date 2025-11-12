Esta mañana, el cielo de Puebla mostró un extraño e impresionante efecto. El interminable azul celestial fue interrumpido parcialmente por una cobertura blanca con un "hueco" ovalado en el cuerpo nuboso, como si se tratase de un recorte hecho a mano de una nube.

Dicho fenómeno es conocido como "cavum", el cual se define como un agujero gigante dentro de una zona nubosa debido a una precipitación de hielo. De acuerdo con el gobierno de Puebla, dicho hoyo se suele formar "cuando un avión atraviesa una capa de nubes con gotas de agua muy frías, pero que aún no se han congelado. El paso del avión provoca que esas gotas se congelen rápidamente y caigan, dejando un gran ‘agujero’ circular en la nube".

Es decir, algunas gotitas de agua a menos de 0° C presentes en la nube se congelan rápidamente cuando un avión pasa por su ubicación. Esto dinamita una especie de efecto dominó que provoca que las demás gotitas de sus alrededores se congelen rápidamente. Ya en estado solido, los cristales se hacen pesados y caen, provocando ese fenómeno visual de nube rota o deshilachada. Cabe destacar que los cristales que caen no alcanzan a llegar al suelo, luego de que en su trayecto de caída se evaporan o derriten antes de llegar.

Un punto importante para que se logre este fenómeno es la aparición de las gotas "superenfriadas", que se encuentran en estado líquido, pero que son muy inestables. Cualquier perturbación las puede hacer cambiar de fase rápidamente como ocurre con el paso del avión, el cual enfría el aire inmediato a su alrededor causando la solidificación.

El efecto es alucinante, pero se trata de un fenómeno natural normal que no afecta de ninguna manera al medio ambiente, ni se trata de una advertencia de cambio. En inglés, la aparición de nuves cavum también es conocida como Fallstreak o Skypunch.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB