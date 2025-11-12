El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se sentirá ligeramente más cálida por la tarde con relación a días previos, aunque el ambiente fresco seguirá haciéndose presente por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del tiempo para este miércoles 12 de noviembre:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en zonas de Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco en la región, frío en zonas altas de Jalisco y muy frío en zonas altas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas que se esperan son máximas entre los 25-26 °C y mínimas de entre 10-12 °C.

Clima en Guadalajara

Miércoles 28 – 8 °C Jueves 29 – 9 °C Viernes 29 – 9 °C Sábado 29 – 10 °C Domingo 29 – 10 °C

Las temperaturas seguirán siendo bajas durante la semana y estarán por debajo de los 10 °C hasta el sábado, que se prevé un ligero incremento .

Clima nacional

La masa de aire frío que en días anteriores impulso al sistema frontal No. 13 por el país seguirá manteniendo el descenso de temperaturas bajas en horas diurnas en gran parte del territorio nacional.

Canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad y una zona de ascenso de aire favorecerá chubascos puntuales Veracruz (sur), Oaxaca, Edomex y Michoacán.

Rachas de viento fuertes sobre el litoral del golfo de México, especialmente en el noreste y península de Yucatán, además de intensas en el Istmo y golfo de Tehuantepec.

Jalisco, con ambiente frío por la mañana, en horas diurnas ambiente agradable y cielo despejado. El amanecer del jueves tendrá temperaturas bajas en gran parte del estado; de un solo dígito en las regiones de Los Altos .

