Jalisco implementa una estrategia ante la ola de violencia que se ha vivido recientemente en Michoacán. Un despliegue de seguridad para evitar el llamado “efecto cucaracha”, pero ¿De qué trata específicamente?

El gobierno de Jalisco desplegará operativos coordinados con las fuerzas federales en los límites con Michoacán para evitar que los delincuentes migren a la Entidad ante la implementación del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia .

"Claro que tenemos un ‘efecto cucaracha’ al hacer este operativo Michoacán, somos vecinos y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y los demás estados , por eso en el propio informe lo anuncié, ya lo estamos trabajando con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano", señaló el gobernador del estado, Pablo Lemus.

Explicó que la decisión se tomó desde la semana pasada durante la junta de seguridad estatal tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"Esta situación fue ya tratada en la junta de seguridad estatal del martes pasado. Ya había ocurrido este lamentable asesinato del alcalde Carlos Manzo, y esto derivó en que nosotros también hiciéramos un reforzamiento de las fronteras", dijo.

Lemus señaló que las acciones en la frontera con Michoacán se harán en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano , por lo que el próximo sábado aprovechará la visita del secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, durante el aniversario del Colegio del Aire, para hablar al respecto.

El mandatario reconoció que no conoce a profundidad el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum , pero consideró que la política de seguridad debería ser integral y plantearse a nivel nacional y no por entidad.

"Creo que los planes no pueden ser por entidades federativas, tiene que ser un plan nacional de seguridad, una estrategia coordinada entre todos los estados de la República; yo deseo que de verdad les vaya muy bien en Michoacán, porque tenemos una vecindad y una amistad que obliga a tener trabajo conjunto", refirió.

Llegan mil 980 elementos a Michoacán

Un día después del anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dado a conocer el domingo por la Presidenta Claudia Sheinbaum, llegaron mil 980 elementos de fuerzas federales a la entidad.

Hacia las 14:00 horas arribaron a Morelia elementos que formarán parte del Plan Paricutín, que "sellarán" la entidad, como lo anunció el titular de la secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Los primeros grupos de militares y de GN llegaron a la 21 Zona Militar, donde fueron recibidos y presentados por el general de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez.

"Nuestra función principal será combatir los índices de inseguridad, combatir la extorsión, combatir los grupos delictivos y todo ello, en coordinación y cooperación con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno", sostuvo.

Exhortó a realizar un trabajo conjunto, coordinado y con cooperación, "todo ello con la finalidad de mejorar los índices de seguridad, de que los michoacanos convivan libremente, con seguridad y con justicia".

El general Bravo confirmó que los primeros mil 980 elementos llegarían este mismo lunes a diferentes partes de la entidad, con lo que se cumple el primer compromiso del secretario de Defensa.

En Uruapan, esa presencia ya se sentía desde el arribo de los primeros convoyes de fuerzas federales que custodian cada rincón de ese municipio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA