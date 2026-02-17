La ola de violencia no cesa en la capital del estado de Sinaloa. Y es que en diversos hechos, tres personas del sexo masculino fueron privadas de la vida a balazos. Entre las víctimas se encuentra un adolescente, de nombre Axel Eduardo “N” de 16 años y un presunto empleado universitario.

En una de las calles del fraccionamiento Las Cerezas, un adolescente que viajaba en una motocicleta fue blanco de detonaciones de armas de fuego, por lo que murió en el lugar del atentado.

Los hechos tuvieron lugar por la calle Guayacán, del fraccionamiento Las Cerezas, en donde falleció el menor de edad de nombre Axel Eduardo “N”, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias y testimonios del ataque.

En la zona conocida como la “Y”, en los límites de la Colonia Loma de Rodriguera, fue encontrado el cuerpo de una persona adulta atada de pies y manos, con impactos de bala, por las características de la víctima, se presume que se trata de un empleado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de nombre José Trinidad.

De acuerdo con los reportes, el empleado del área de asesoría de rectoría fue reportado la noche del domingo como privado de su libertad, por lo que por el tipo de vestimenta y rasgos faciales, hace presumir que se trata de este individuo.

A un costado del acotamiento de la autopista Benito Juárez, en los límites entre los municipios de Culiacán y Navolato, fue encontrado el cuerpo de un hombre, mayor de cuarenta años, de complexión robusta, el cual calzaba huaraches.

La víctima presentaba impactos de bala y fue encontrado por elementos de la Guardia Nacional boca abajo, al cual se le observaron heridas de bala en el tórax y la cabeza, por lo que se dio aviso a la Fiscalía estatal.

El Universal

FGR destruye 19 toneladas de precursores químicos

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, realizó la incineración de sustancias y precursores químicos, relacionados con diversas carpetas de investigación y asegurados en coordinación con el gabinete de Seguridad.

La fiscalía informó que se destruyeron 18 toneladas 910 kilos 958 gramos y 78 mil 533 litros 290 mililitros de sustancias y precursores químicos como acetato de calcio, hidróxido de sodio. También acetato de plomo, ácido tartárico, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, etanol, alcohol bencílico, ácido acético, nitrato de potasio, sulfato de calcio, tolueno, alcohol metílico, cianuro de sodio, entre otros.

CT