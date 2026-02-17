Autos que SÍ circulan hoy 17 de febrero pese a contingencia ambiental en CDMX

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, iniciada el domingo, se mantendrá este martes, por lo que las restricciones como el Doble Hoy No Circula serán obligatorias en la Ciudad de México y su área conurbada.

La prohibición puede generar confusión, ya que la contingencia agrega disposiciones adicionales. Para mayor claridad, estos son los vehículos que sí pueden circular:

¿Qué autos sí circulan este martes 17 de febrero?

Vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso y sin importar la entidad donde estén matriculados, siempre que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8.

Vehículos de uso particular destinados, en circunstancias manifiestas y urgentes, a atender una emergencia médica.

Taxis, de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción por el programa Hoy No Circula, con el fin de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos destinados a emergencia médica, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal que cumplan con las disposiciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con holograma y autorización correspondientes.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y servicios funerarios con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula, holograma o placa correspondiente, según la entidad.

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización vigente, excepto aquellos que trasladen combustibles (gasolina, diésel y gas LP).

Vehículos con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses), con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación.

Unidades que transporten mercancías o productos perecederos en sistemas de refrigeración, así como revolvedoras de concreto.

Motocicletas, exentas durante la fase 1.

A las 10:00 horas de este martes, la CAMe revisará los indicadores para determinar si la contingencia —y las restricciones asociadas— se suspenden, se mantienen o escalan a fase 2.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Para este día se espera que la calidad del aire en la Ciudad de México oscile entre mala y muy mala, debido a que el viento seguirá siendo débil y no ayudará a la disipación de los contaminantes.

Predominará un cielo despejado, alta radiación solar y una temperatura máxima de entre 25 y 27 °C.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.

Las estaciones Villa de las Flores y UAM Xochimilco reportaban una calidad del aire "mala".

Por otra parte, las de Tlalnepantla (Estado de México), Gustavo A. Madero, Merced, UAM Iztapalapa y Tláhuac indicaban una calidad del aire "aceptable".

El resto de las estaciones señalaban una calidad "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

Autos que tienen prohibida la circulación por el Doble Hoy No Circula

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y placas con terminación 7 u 8.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas (distintas a las emitidas por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala) o pase turístico, con la misma restricción que holograma 2.

50 % de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación par.

Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en programas de autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que cumplan con las características señaladas para autos particulares, cuya restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

Restricciones a la industria

Entre las medidas establecidas destacan:

Suspender la combustión en hornos artesanales de ladrillo, cerámica y fundición.

Reducir en 40 % las emisiones de precursores de ozono en fuentes fijas federales y locales, además de suspender actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen compuestos orgánicos volátiles fugitivos (60 % en fase 2).

Limitar a 75 % de su capacidad total de proceso la operación de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, durante la fase 1.

Reducir 30 % el consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, en Tula.

Recomendaciones a la ciudadanía