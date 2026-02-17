Autos que SÍ circulan hoy 17 de febrero pese a contingencia ambiental en CDMX

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, iniciada el domingo, se mantendrá este martes, por lo que las restricciones como el Doble Hoy No Circula serán obligatorias en la Ciudad de México y su área conurbada.La prohibición puede generar confusión, ya que la contingencia agrega disposiciones adicionales. Para mayor claridad, estos son los vehículos que sí pueden circular:A las 10:00 horas de este martes, la CAMe revisará los indicadores para determinar si la contingencia —y las restricciones asociadas— se suspenden, se mantienen o escalan a fase 2.Para este día se espera que la calidad del aire en la Ciudad de México oscile entre mala y muy mala, debido a que el viento seguirá siendo débil y no ayudará a la disipación de los contaminantes.Predominará un cielo despejado, alta radiación solar y una temperatura máxima de entre 25 y 27 °C.La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.Las estaciones Villa de las Flores y UAM Xochimilco reportaban una calidad del aire "mala".Por otra parte, las de Tlalnepantla (Estado de México), Gustavo A. Madero, Merced, UAM Iztapalapa y Tláhuac indicaban una calidad del aire "aceptable".El resto de las estaciones señalaban una calidad "buena".La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.Entre las medidas establecidas destacan: