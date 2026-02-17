Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron un incremento de 20.7% entre enero de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). El aumento refleja la presión económica que enfrentan miles de familias y consolida una tendencia alcista en el uso anticipado de los fondos de ahorro.

Solo en enero pasado, los trabajadores retiraron tres mil 410 millones de pesos de sus cuentas individuales por estar desempleados, superior a los dos mil 825 millones reportados en el mismo mes del año previo. Con ello, los retiros alcanzaron un máximo histórico para un mes de enero.

El monto mensual más elevado del que se tiene registro ocurrió en diciembre pasado, cuando se retiraron cuatro mil millones de pesos por este concepto.

Héctor del Toro, economista e investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que el incremento en los retiros responde a una combinación de factores que han deteriorado la liquidez de los hogares.

En primer lugar, señaló, la llamada “cuesta de enero” ha sido más prolongada y severa que en años anteriores. “Nuestros pronósticos indican que podría extenderse hasta la primera semana de mayo, lo que implica varios meses de presión financiera para las familias”.

Aunque este año se registró un aumento en el salario mínimo, Del Toro subrayó que el encarecimiento de la canasta básica ha superado ese porcentaje. En un análisis de 123 productos esenciales, 111 mostraron incrementos significativos en distintos niveles, lo que impacta directamente en el gasto mensual, especialmente cuando las compras se realizan en volumen.

A ello se suma una presión inflacionaria que, desde su perspectiva, es mayor a la reportada oficialmente (3.87%), así como factores externos como la volatilidad en la paridad del peso-dólar y la aplicación de impuestos a diversos productos. Este entorno deriva en cierres de empresas y pérdidas de empleo. Tan solo en 2025 se reportó la cancelación de 127 mil plazas registradas ante el IMSS.

Por eso el año pasado, los retiros por desempleo sumaron 39 mil 118 millones de pesos, una cifra que dimensiona la magnitud del fenómeno.

Para ponerlo en perspectiva, el total retirado el año pasado equivale a la construcción de tres Líneas 4 del Tren Ligero.

Frente a la falta de ingresos y compromisos ineludibles -como pagos de predial, refrendos e impuestos-, muchas personas optan por retirar recursos de su ahorro para el retiro. Sin embargo, el especialista advirtió que cada disposición reduce el monto disponible para la pensión futura.

Si bien reconoció que retirar dinero de la Afore puede ser preferible a contratar un crédito bancario con intereses elevados, recomendó asumirlo como un “préstamo personal” que debe reponerse mediante aportaciones voluntarias una vez que se recupere la estabilidad.

Como alternativas de liquidez, mencionó mecanismos como el empeño, que permiten obtener recursos a corto plazo, con la posibilidad de recuperar la prenda entregada en garantía. No obstante, insistió en que la mejor estrategia ante el complejo panorama económico del primer semestre del año es ajustar el gasto, reducir deudas y evitar comprometer el patrimonio destinado al retiro.

Requisitos

Días de desempleo: Contar con al menos 46 días naturales sin empleo, desde la fecha de baja ante el IMSS.

Contar con al menos 46 días naturales sin empleo, desde la fecha de baja ante el IMSS. Cotización: Tener al menos tres años con la cuenta de Afore abierta y un mínimo de dos años cotizando en el IMSS.

Tener al menos tres años con la cuenta de Afore abierta y un mínimo de dos años cotizando en el IMSS. Tiempo: No haber realizado este retiro en los últimos cinco años.

No haber realizado este retiro en los últimos cinco años. Expediente electrónico: Tener actualizado el Expediente de Identificación del Trabajador (huellas, foto e identificación) en la Afore.

Tener actualizado el Expediente de Identificación del Trabajador (huellas, foto e identificación) en la Afore. Registro: Tener una cuenta bancaria a su nombre (CLABE).

¿Cuánto dinero se puede retirar?

El monto depende de la modalidad y la antigüedad de la cuenta, considerando las últimas 250 semanas de cotización.

Modalidad A (tres años con la cuenta abierta): 30 días de su último Salario Base de Cotización o el 11.5% de la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Modalidad B (cinco años o más con la cuenta abierta): Lo que resulte menor entre 90 días de su Salario Base de Cotización o el 11.5% de los recursos de la Subcuenta.

Consecuencias

El retiro por desempleo afecta su pensión futura. El IMSS realizará un descuento proporcional en las semanas cotizadas según el monto retirado. Si no se reintegran estos recursos, la pensión final será menor.

