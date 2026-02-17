Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 17 de febrero determina que estará con algo de nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 18 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 19 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

