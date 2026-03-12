Tres de cada cuatro personas desaparecidas en México entre los 14 y 15 años son mujeres, de acuerdo con el estudio Repensar el conflicto mexicano desde una perspectiva de género, elaborado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El documento fue realizado por Juan Carlos Angulo Santacruz, académico de tiempo completo del Departamento de Economía de la institución, y presenta un análisis sobre homicidios, feminicidios y desapariciones de mujeres y hombres en el contexto de la expansión de organizaciones criminales en el país.

El estudio utilizó datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas entre 2007 y 2023 y muestra que la desaparición de mujeres tiene una alta incidencia en edades tempranas.

De acuerdo con el análisis, antes de los 11 años aproximadamente la mitad de las personas desaparecidas fueron mujeres. Esta proporción se mantiene elevada durante la adolescencia.

“Entre los 12 y los 18 años, esta proporción no desciende del 50% y alcanza un pico del 75% entre los 14 y 15 años: tres de cada cuatro personas desaparecidas en ese rango de edad son mujeres”, señala el estudio.

El documento indica que a partir de los 19 años la proporción femenina disminuye de forma sostenida, hasta representar alrededor del 20% en edades adultas.

En total, las mujeres representan el 39.6% de las personas desaparecidas en el país, lo que equivale a cerca de 123 mil casos. El análisis también señala que, a partir de la mayoría de edad, los hombres concentran más desapariciones, un fenómeno que se relaciona con patrones de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

El estudio advierte que, en años recientes, las desapariciones de mujeres adolescentes podrían estar vinculadas con fenómenos como la trata de personas y la explotación sexual.

También identifica importantes diferencias regionales. Jalisco y el Estado de México concentran el mayor número de desapariciones registradas en el país.

En particular, el Estado de México es la entidad con más mujeres desaparecidas, con más de 15 mil casos. En contraste, Tlaxcala y Campeche presentan los menores registros, con poco más de 600 casos cada uno, aunque el estudio señala que estas cifras deben interpretarse considerando el tamaño poblacional de cada entidad.

Angulo Santacruz afirmó que el fenómeno de las desapariciones debe analizarse dentro del contexto de la violencia asociada al narcotráfico.

“Desde hace casi dos décadas, México vive un conflicto interno asociado a la guerra contra el narcotráfico, cuyas consecuencias han alcanzado de manera diferenciada a hombres y mujeres”, señaló.

El investigador agregó que el país registra más de 310 mil personas desaparecidas y que se ha identificado un patrón preocupante relacionado con la presencia de cárteles en distintos municipios, donde aumenta tanto la desaparición de hombres como de mujeres.

El Universal

Aumentan reportes

México enfrenta una crisis sostenida de desapariciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 118 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, según datos actualizados a inicios de 2026.

Desde 1952 se han acumulado más de 344 mil registros, de los cuales alrededor del 65% corresponden a personas localizadas y cerca del 35% siguen sin ser encontradas.

La mayoría de los casos se concentra en las últimas dos décadas: aproximadamente 89% de las desapariciones ocurrieron desde 2006, periodo asociado al incremento de la violencia vinculada al crimen organizado.

En cuanto a perfil de las víctimas, los hombres representan alrededor del 62% de los casos, mientras que las mujeres constituyen cerca del 37%.

Las desapariciones afectan especialmente a adolescentes y jóvenes, con alta incidencia en los rangos de 10 a 19 años.

CT