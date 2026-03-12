Jueves, 12 de Marzo 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este jueves 12 de marzo anticipa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Domingo 15 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 22

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

