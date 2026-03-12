Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 12 de marzo anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

