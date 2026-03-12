Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 12 de marzo anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 17 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México