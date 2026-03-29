Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo es y qué debes tener en cuenta?

El fortalecimiento de la cultura de la prevención en México dará un paso clave cuando se realice el Primer Simulacro Nacional del año, un ejercicio que no solo busca reforzar los protocolos de actuación ante desastres naturales, sino también poner a prueba nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para alertar a la población de manera más eficiente y oportuna.

México se alista para el Primer Simulacro Nacional 2026, ¿cuándo y a qué hora será?

En un país con alta actividad sísmica, la prevención no es una opción, sino una necesidad. A lo largo de los años, México ha construido una cultura basada en la preparación ante emergencias, en gran medida impulsada por eventos históricos que han dejado huella en la memoria colectiva . Este tipo de simulacros permite generar hábitos de respuesta, evaluar la coordinación entre autoridades y ciudadanía, y medir la eficacia de los sistemas de protección civil.

El ejercicio se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas , tiempo del centro del país, bajo la coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo principal es fortalecer la capacidad de reacción de las unidades internas de protección civil, así como de sus brigadas, ante la eventualidad de un desastre mayor.

Simulacro busca fortalecer la capacidad de respuesta ciudadana

Uno de los aspectos más relevantes de este simulacro es que se desarrollará bajo una hipótesis de sismo de gran magnitud. En esta ocasión, el escenario plantea un movimiento telúrico de 8.2 grados, con epicentro ubicado a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Este tipo de simulación permite recrear condiciones realistas que obligan a poner en práctica protocolos de evacuación, repliegue y comunicación.

Simularán sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero

Para alertar a la población, se activarán más de 14 mil 191 altavoces distribuidos en diferentes regiones del país , los cuales forman parte del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Este sistema, conocido como SASMEX, cuenta con 96 sensores ubicados en zonas de alta actividad sísmica, capaces de detectar movimientos telúricos y emitir alertas con segundos de anticipación.

La alerta sísmica puede ofrecer entre 20 y 120 segundos de tiempo de oportunidad antes de que se perciban los efectos del sismo, dependiendo de la distancia entre el epicentro y la ubicación de los usuarios.

Este margen, aunque breve, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que permite tomar acciones inmediatas como evacuar inmuebles, resguardarse en zonas seguras o detener actividades de riesgo.

Alerta sísmica sonará en 10 Estados y CDMX

El sonido de la alerta sísmica, diseñado desde 1993, se ha convertido en un elemento inconfundible para millones de mexicanos. Su objetivo es captar la atención de manera inmediata y generar una respuesta casi automática en la población, producto de años de ejercicios y campañas de concientización.

Las entidades donde se activará la alerta incluyen la Ciudad de México, donde sonará en las 16 alcaldías; el Estado de México, especialmente en municipios conurbados como Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl; así como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Jalisco, Morelos, Chiapas y Colima, principalmente en zonas urbanas y costeras con cobertura del sistema.

En el caso de Jalisco, la alerta se activará principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una de las regiones con mayor densidad poblacional del país , donde estos ejercicios son fundamentales para garantizar la seguridad de millones de habitantes.

Tecnología Cell Broadcast debuta en simulacro nacional

Sin embargo, el Primer Simulacro Nacional 2026 no solo se distingue por la activación de altavoces. Este año marca un hito en la implementación de tecnología de alertamiento, con la incorporación del sistema de difusión celular, conocido como Cell Broadcast, que permitirá enviar mensajes de alerta directamente a los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Esta innovación es impulsada por la Agencia Digital de Innovación Pública, que ha destacado que este sistema garantiza la entrega prioritaria de notificaciones a los usuarios, incluso en condiciones donde otros canales podrían fallar.

A diferencia de los mensajes SMS tradicionales, el sistema Cell Broadcast no requiere conexión a internet ni saldo en el dispositivo. Tampoco genera saturación en las redes móviles, ya que utiliza un canal de comunicación independiente que permite enviar mensajes masivos en cuestión de segundos a todos los dispositivos dentro de un área geográfica determinada.

Alertas llegarán directo al celular en segundos

Cuando se active la alerta, los usuarios recibirán un mensaje emergente en la pantalla de su teléfono, acompañado de un sonido específico y una vibración. Este aviso aparecerá automáticamente, interrumpiendo cualquier actividad que se esté realizando en el dispositivo, incluso si se encuentra en modo silencioso o bloqueado.

El funcionamiento del sistema se basa en varios pasos clave. Primero, las antenas de telefonía móvil emiten la señal de alerta dentro de su área de cobertura. Posteriormente, los dispositivos compatibles reciben el mensaje de forma automática, sin necesidad de abrir aplicaciones o realizar acciones adicionales. Finalmente, se activa la notificación sonora que asegura que el usuario perciba el aviso y pueda actuar en consecuencia.

Para que este sistema funcione correctamente, es importante que los ciudadanos verifiquen que sus teléfonos móviles sean compatibles con la tecnología de radiodifusión celular. Asimismo, se recomienda mantener los sistemas operativos actualizados y tener activadas las opciones de “Alertas de emergencia” o “Alertas gubernamentales” en la configuración del dispositivo.

Los pasos para verificar esta configuración son sencillos. En la mayoría de los equipos, basta con ingresar al menú de “Ajustes”, seleccionar la opción de “Seguridad y emergencia” o “Notificaciones”, y confirmar que las alertas inalámbricas estén habilitadas. En algunos casos, también es necesario revisar la sección de “Configuración” y activar las opciones correspondientes dentro del apartado de alertas gubernamentales.

Además de la tecnología, la participación ciudadana es un elemento fundamental para el éxito de este ejercicio. Por ello, las autoridades han invitado a la población a registrar sus inmuebles en la plataforma digital del Simulacro Nacional antes del 5 de mayo. Este registro permite a las autoridades tener un mejor control sobre la participación y evaluar los resultados del ejercicio.

El objetivo es que hogares, escuelas, oficinas y establecimientos comerciales se sumen a esta práctica, diseñando sus propios planes de evacuación y asignando responsabilidades a cada integrante. De esta manera, se fomenta una cultura de autoprotección que puede marcar la diferencia en situaciones reales de emergencia.

Al finalizar el simulacro, se recomienda que los participantes realicen una evaluación interna para identificar áreas de mejora. Aspectos como el tiempo de evacuación, la organización de las brigadas y la recepción de la alerta en dispositivos móviles son elementos clave que deben analizarse para fortalecer los protocolos.

Este tipo de ejercicios no solo prepara a la población para actuar ante sismos, sino que también fortalece la resiliencia social, entendida como la capacidad de una comunidad para adaptarse, resistir y recuperarse frente a situaciones adversas.

En un escenario global marcado por el aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, la prevención se consolida como una herramienta clave e imprescindible para reducir riesgos y proteger vidas. México, con su experiencia en la gestión de riesgos, continúa apostando por la innovación tecnológica y la participación ciudadana como pilares fundamentales para proteger la vida de sus habitantes.

El Primer Simulacro Nacional 2026 representa, en este sentido, un avance significativo en la forma en que se conciben las estrategias de protección civil. La combinación de sistemas tradicionales, como los altavoces del SASMEX, con tecnologías emergentes como el Cell Broadcast, permite ampliar el alcance de las alertas y garantizar que más personas reciban información oportuna.

Así, el próximo 6 de mayo no será solo un día de ensayo, sino una oportunidad para consolidar una cultura de prevención que salve vidas, fortalezca comunidades y prepare al país ante los desafíos que puedan surgir en el futuro.

EE