Bebé de dos meses es hallada sin vida en La Paz, Baja California Sur

Una bebé de dos meses de edad fue encontrada sin vida en un predio en una colonia de La Paz, Baja California Sur, y autoridades iniciaron la investigación para esclarecer el caso.

Según los primeros reportes, autoridades fueron alertados de este hallazgo debido a que el cuerpo estaría semienterrado en la colonia La Pasión, al sur de la ciudad, por lo que peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) se trasladaron para inspeccionar la zona y recabar los indicios.

Fuentes de la Mesa de Seguridad confirmaron que el cuerpo fue enterrado fuera del domicilio de la familia. La madre se encuentra detenida y en sus primeras declaraciones habría responsabilizado al padre de la menor de haber provocado su muerte.

El hombre -identificado como Javier Gaspar "N", de 24 años de edad- no ha sido localizado, y autoridades iniciaron su búsqueda.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó que esta tarde se sigue trabajando en el sitio del hallazgo y hasta el momento no se ha determinado la causa del fallecimiento de la bebé.

Antecedentes de violencia en la entidad

Los hechos han causado conmoción en la capital del estado. Recientemente no se había tenido registro de un hecho similar; no obstante, en 2021 en Los Cabos un hombre fue detenido y llevado a prisión por haber asesinado a golpes a su pareja sentimental y haber enterrado su cuerpo en el patio de su vivienda.

En 2020, otro caso impactó a la entidad: un hombre -de profesión militar- asesinó a quien era su pareja, una mujer de 28 años de edad, y a su pequeño hijo de 2 años. Tras su detención, confesó que fue el responsable de las muertes, provocadas con piedras y un arma blanca.

Antes, en 2013, en la colonia Villas del Encanto, en La Paz, fueron localizadas las osamentas de una mujer y su hijo, de 13 años de edad.

Las investigaciones arrojaron que el responsable fue un hombre, pareja de la mujer. Los hechos ocurrieron un año antes, incluso había reportado las desapariciones de ambos. Dos años después el responsable fue detenido y llevado a prisión.

MF