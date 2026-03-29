Domingo, 29 de Marzo 2026

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Resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1740 de la Lotería Nacional del 29 de marzo

Este domingo se celebra el Sorteo Zodiaco Especial con un premio mayor de 11 millones de pesos

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El Sorteo Zodiaco Especial 1740 se realiza este domingo a las 20:00 horas y podrás saber si ganaste el premio mayor en EL INFORMADOR. UNSPLASH.

El Sorteo Zodiaco Especial 1740 se realiza este domingo a las 20:00 horas y podrás saber si ganaste el premio mayor en EL INFORMADOR. UNSPLASH.

Cada domingo es una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 1740 se celebra este domingo 29 de marzo de 2026, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Sorteo Zodiaco Especial ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo.

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El premio mayor que estará en juego este domingo asciende a 11 millones de pesos, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que semana tras semana mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 35 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

Los resultados del Sorteo Zodiaco Especial se darán a conocer este domingo en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

Resultados de Sorteo Zodiaco Especial 1740

     

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