Durante una audiencia inicial realizada en privado a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Édgar ‘N’, alias “El Limones”.

Será la próxima semana cuando se determine si es vinculado a proceso por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como por delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico.

La FGR informó que consiguió que el juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, considerara legal la detención de Rodríguez Ortiz, quien permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúan las investigaciones.

FGR acusa a “El Limones” de ser operador financiero de Los Cabrera y aliado del Cártel de Sinaloa

La dependencia lo señala como presunto operador financiero de "Los Cabrera" del Cártel de Sinaloa y dirigente del grupo sindical CATEM. Indicó que al reanudarse la audiencia luego de una suspensión, el Ministerio Público del caso solicitó la vinculación a proceso, pero la defensa de "El Limones" se acogió a la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, lo cual ocurrirá la próxima semana.

Investigaciones ministeriales refieren que, en conjunto con la familia "Los Herrera" del municipio de Gómez Palacio, Durango, y el "Cártel de Sinaloa", posiblemente financian células delictivas en Torreón, Coahuila.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que nadie puede negar que Édgar "N", "El Limones", detenido el miércoles pasado en el estado, por presuntamente pertenecer al grupo criminal de Los Cabrera y operar una red de extorsiones en La Laguna, perteneciera a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

"Nadie puede decir que no era de la CATEM. Todos estamos de acuerdo en eso. La verdad es algo insólito porque todos los que vivimos aquí sabemos que era de la CATEM, bueno, hasta reuniones se tuvo con la Confederación cuando quisieron empezar y en La Laguna como que se enclaustraron, se quedaron y desgraciadamente cayeron en malas prácticas", comentó.

EE