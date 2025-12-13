Fuga de gas en ducto de Pemex deja dos fallecidos Centla, Tabasco

Una fuga registrada en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizado en la ranchería Chicozapote Primera Sección, en el municipio de Centla, Tabasco, habría provocado la muerte de dos personas por presunta intoxicación, lo que derivó en el cierre de la carretera Villahermosa–Frontera por parte de habitantes de la zona, quienes exigieron atención inmediata de la empresa petrolera.

De acuerdo con testimonios de pobladores, las víctimas fueron Javier Arias, de 39 años, y su hijo Armando Hernández, de 15, quienes habrían fallecido la mañana de este sábado tras inhalar gas emanado de la fuga y del derrame registrados en el área.

La delegada de la ranchería, Francisca Guadalupe Hernández Bautista, señaló que el incidente fue reportado a las autoridades desde la noche del viernes; sin embargo, hasta pasado el mediodía del sábado no se había presentado personal para atender la emergencia, situación que motivó la protesta y el bloqueo vial.

"Aquí lamentablemente la fuga todavía está activa, hay derrame. Se les hizo el reporte desde ayer, hoy se les está haciendo el reporte y hasta ahorita, según dicen que ya el personal de Pemex estuvo presente, pero a nosotros nos han informado", detalló.

Y agregó: "Nosotros lo que queremos es que ellos respondan por los dos cuerpos que están ahí tirados, ya que debido a que esos son trabajadores de una señora que lamentablemente aquí están los dos cuerpos tirados, pues a la gente se le iba a empezar a echar a la señora, pero lamentablemente la señora no es culpable de nada, aquí los culpables son los de Pemex por la fuga que hay. Eso nos afecta a todos los ciudadanos de aquí, de esta comunidad, a todas las comunidades nos afectan".

Ante la falta de atención por parte del Gobierno del estado y de Pemex, habitantes de las comunidades Chicozapote primera y segunda sección cerraron la carretera Villahermosa – Frontera a la altura del poblado Santa Cruz, exigiendo que se atienda la fuga y responda por las dos muertes.

Don Santana Hernández Hernández, explicó que decidieron tomar la carretera porque nadie los atiende. "Pedimos ayuda de las comunidades, de los pueblos cercanos, que, si nos pueden apoyar con su presencia en el lugar, se lo vamos a agradecer. Pero necesitamos el apoyo de alguna autoridad competente, no incompetente, competente, que se acerque al lugar, a dialogar con la población y verlo, que los cuerpos aún están", señaló.

"Mira qué hora es, el sol, la fuga de gas que los intoxicó, donde está ese cuerpo hay reses también, tiradas allá por la muerte del gas de la fuga de gas que se ha reportado en ocasiones. Hemos reportado y hacen caso omiso nada más envía personal de compañía, pero Pemex en sí, brilla por su ausencia".

Detalló don Santa que las dos personas que fallecieron son campesinos de la zona, y por la mañana acudieron a revisar el ganado que cuidan y por lo que les paga, y lamentablemente encontraron la muerte.

"Estos señores son campesinos y como en la propiedad donde laboran ellos fueron a ver las reses de los dueños, de su jefe y pues ahí se encontraron con la muerte ahora sí, se encontraron ahí en ese lugar y sin imaginar que ese gas tóxico iba a acabar con su vida.

Un padre junto con su hijo, su menor hijo y es algo lamentable que a estas horas del día de la tarde ya no haya ninguna autoridad competente en la zona", acusó.

Aseguró que son kilómetros de ductos que atraviesan la zona y que van hacia Campeche y nunca se les ha dado mantenimiento, por lo que los habitantes viven en la zozobra ante las constantes fugas.

YC