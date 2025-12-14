Iglesia critica proyecto de sentencia para despenalizar el aborto

La Iglesia católica criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó un proyecto de sentencia de una Acción de Inconstitucionalidad en materia de aborto, que contempla eliminar el tipo penal de aborto, es decir, permitir el aborto durante los primeros 9 meses de embarazo.

"Vemos un proyecto de sentencia con deficiencias metodológicas, invasivo de las facultades constitucionales de los Congresos estatales y que, en la práctica, estaría haciendo del aborto un derecho absoluto, cuestión que no es aceptada a nivel internacional", dijo.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que el proyecto de sentencia está influenciado por la ideología de la cultura del descarte, "para eliminar sin problema alguno al ser humano que se convierte en un obstáculo".

En ese sentido, señaló que las referencias para presentar dicho proyecto son argumentos sin referencia estadística o científica, generados por una organización social que no menciona sus fuentes documentales, médicas o científicas.

Ante ello, sostuvo que la sentencia no toma en cuenta el riesgo en la salud de las mujeres que recurren al aborto como una solución a un problema, "pues con cada semana que avanza el embarazo el riesgo en la salud de la mujer que aborta es mayor".

La Iglesia advirtió que el resultado de la sentencia podría traducirse en más desprecio por la vida, "porque si eliminar una vida inocente forma parte de un derecho, entonces en cualquier momento es posible deshacerse de quien estorba a cualquier proyecto".

Añadió que también se elevaría la mortalidad materna y se endurecería el corazón de la sociedad al defender más el sufrimiento de cualquier especie animal, pero no defender al ser humano en gestación.

Por ello, destacó que el Máximo Tribunal está a tiempo de que el proyecto sea modificado y tome en cuenta los datos científicos, médicos y sociales reales en torno al fenómeno del aborto por el bien de las mujeres, de las familias de México, de la sociedad entera y de nuestro país.

"Si somos capaces de matar inocentes para solucionar nuestros problemas, tarde o temprano nos eliminaremos unos a otros con la misma justificación", concluyó.