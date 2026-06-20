Apoyo al Desempleo Edomex 2026: Cómo obtener hasta 9 mil pesos, requisitos y fechas de registro

Miles de mexiquenses que se quedaron sin trabajo en los últimos meses tendrán una nueva oportunidad para acceder a un respaldo económico. El Gobierno del Estado de México anunció la apertura del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026, una estrategia que busca brindar ayuda financiera temporal y herramientas de capacitación a personas que perdieron su empleo formal.

La convocatoria estará abierta del 22 de junio al 5 de julio de 2026 y contempla apoyos económicos que pueden alcanzar hasta los nueve mil pesos por beneficiario , dependiendo de la situación particular de cada solicitante.

¿En qué consiste el Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026?

Este programa, impulsado por la Secretaría del Trabajo del Estado de México, está diseñado para respaldar a quienes atraviesan una etapa de desempleo involuntario y requieren apoyo mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

Los beneficiarios podrán recibir depósitos de tres mil pesos en hasta tres ocasiones, siempre sujetos a la disponibilidad presupuestal y a los criterios de selección establecidos por las autoridades estatales.

Además del recurso económico, el esquema contempla acciones de capacitación y fortalecimiento de habilidades laborales con el objetivo de mejorar las posibilidades de encontrar un nuevo empleo.

El Gobierno estatal informó que se proyecta beneficiar a más de 17 mil personas mediante una inversión cercana a los 53 millones de pesos.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de hasta nueve mil pesos?

La convocatoria establece una serie de requisitos obligatorios para participar en el proceso de selección.

Podrán registrarse quienes:

Sean mexicanos por nacimiento o naturalización.

Tengan entre 18 y 64 años de edad.

Vivan en algún municipio del Estado de México.

Se encuentren actualmente desempleados.

Hayan perdido un empleo formal durante los últimos 18 meses por causas ajenas a su voluntad.

No reciban apoyos económicos o en especie provenientes de otros programas sociales.

Las autoridades también informaron que tendrán preferencia sectores considerados vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, ciudadanos en condición de pobreza multidimensional, personas repatriadas, quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas y víctimas de delitos investigados con perspectiva de género.

¿Quiénes quedan fuera de la convocatoria?

No todas las personas podrán acceder al beneficio. La Secretaría del Trabajo precisó que serán excluidos quienes:

Sean menores de edad.

Tengan 65 años o más.

Mantengan actualmente un empleo formal.

Hayan perdido su trabajo hace más de 18 meses.

No residan en territorio mexiquense.

Sean extranjeros sin naturalización mexicana.

Reciban apoyos de otros programas sociales gubernamentales.

Documentos necesarios para realizar el registro

Las personas interesadas deberán presentar documentación que permita acreditar su identidad, residencia y situación laboral.

Los requisitos documentales incluyen:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Formato Único de Bienestar (FUB).

Carta bajo protesta de decir verdad.

Documento que demuestre la pérdida del empleo formal.

Para acreditar el desempleo serán válidos documentos como una constancia laboral emitida por la empresa, la baja registrada ante el IMSS, ISSSTE o ISSEMYM, así como resoluciones emitidas por autoridades laborales competentes.

En casos especiales, como personas con discapacidad, enfermedades crónicas o ciudadanos repatriados, será necesario presentar documentación adicional que respalde dicha condición.

El FUB será clave para completar la solicitud

Uno de los documentos más importantes será el Formato Único de Bienestar (FUB), indispensable para concluir el trámite.

Este formato estará disponible para descarga a partir del 22 de junio en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México y deberá completarse con tinta azul.

Entre los datos solicitados se encuentran información personal, domicilio, características socioeconómicas, carencias sociales detectadas, fecha de solicitud, folio y firma del interesado.

Fechas y modalidades para registrarse

La inscripción podrá realizarse mediante dos modalidades.

Registro en línea

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026.

Registro presencial

Del 22 al 26 de junio de 2026.

Horario de atención de 09:00 a 18:00 horas.

En las Oficinas Regionales de Empleo distribuidas en distintos municipios del Estado de México.

Las autoridades reiteraron que el trámite es totalmente gratuito y pidieron a la ciudadanía evitar intermediarios o gestores que prometan facilitar el acceso al programa.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

Una vez concluido el periodo de recepción de solicitudes, la Secretaría del Trabajo realizará la revisión de expedientes y determinará a los beneficiarios que cumplan con todos los requisitos.

Los resultados estarán disponibles a partir de agosto de 2026 a través de los canales oficiales del gobierno mexiquense , donde también se darán a conocer los detalles sobre la entrega de los apoyos económicos y las actividades de capacitación incluidas en el programa.

Para miles de personas que actualmente buscan una nueva oportunidad laboral, este apoyo representa un alivio temporal que puede ayudar a enfrentar los gastos básicos mientras logran reincorporarse al mercado de trabajo.

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