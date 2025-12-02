Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 2 de diciembre prevé que estará con nubes con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto