Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 2 de diciembre prevé que estará con nubes con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

