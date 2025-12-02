Martes, 02 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 2 de diciembre prevé que estará con nubes con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones