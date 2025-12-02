Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 2 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara