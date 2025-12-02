Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 2 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

