Sheinbaum afirma que la salida de Gertz Manero de la FGR fue acordada

Este lunes, durante su conferencia matutina de prensa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada conjuntamente.

La semana pasada, con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República avaló la renuncia de Gertz Manero, quien aceptó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para estar al frente de una embajada de "un país amigo".

El día de hoy, al ser cuestionada sobre el motivo de la propuesta que le hizo al exfiscal para representar al gobierno mexicano en el extranjero, Sheinbaum indicó que se cumplió un periodo, y ahora inicia otro:

"Se cumplió un periodo, inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mi respeto y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa" , respondió.

Asimismo, a pregunta expresa, la Mandataria señaló que no hubo resistencia de Gertz Manero para salir de la Fiscalía:

"No, pues él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa que tiene que cumplir, pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo de fiscal", contestó.

Sheinbaum prefirió no nombrar por ahora el país al que Gertz Manero será enviado como embajador y pidió esperar: "Ya en su momento, no comamos ansias", comentó.

MB

