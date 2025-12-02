Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 2 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

