Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 2 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23