Este martes, durante " La Mañanera ", la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió su postura ante la posible nueva modificación al Poder Judicial. Se trata de “jueces sin rostro”, una propuesta que se votará este 9 de diciembre en el Senado de la República .

La Presidenta se refirió al mecanismo en el contexto de la discusión sobre la Reforma al Poder Judicial de la Federación, expresando un claro respaldo a la propuesta, misma que busca proteger a las y los jueces en casos contra narcotraficantes y otros generadores de violencia en nuestro país, con el objetivo de que las y los funcionarios desempeñen su labor sin miedo a las represalias.

Más detalles de la propuesta

La Presidenta afirmó que la idea de los "jueces sin rostro" le parecía crucial y que sería considerada a fondo como parte de la reforma.

" Yo soy partidaria de los jueces sin rostro. Lo he dicho desde hace tiempo, sobre todo en materia, como se planteó, de delincuencia organizada y algunos otros casos ", afirmó la Mandataria.

Sheinbaum confirmó que se solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales que revisara e incluyera la figura de los jueces sin rostro en el dictamen.

" En este marco de discusión, lo que planteamos es que se revise a fondo el tema y que se incorpore esta posibilidad ", declaró.

Aunque apoya la medida, la Presidenta destacó la importancia de una revisión minuciosa para su correcta implementación. Además, compartió que la medida sería votada este martes en la Cámara de Senadores.

