CDMX despliega el Operativo Basílica 2025 para recibir a más de 13 millones de peregrinos

Las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer el inicio del Operativo Basílica 2025, que se mantendrá vigente hasta el domingo 14 de diciembre con el propósito de resguardar a los más de 13 millones de peregrinos que acudirán al santuario de la Virgen de Guadalupe.

Para ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará cinco mil 80 elementos policiales, respaldados por 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de dos helicópteros Cóndores que reforzarán la vigilancia aérea.

Adicionalmente, se desplegarán más de 100 mil trabajadores de distintas dependencias del Gobierno de la CDMX para brindar atención en aspectos de movilidad, seguridad, salud, entre otros.

Además, en el Metro se incrementará el número de personal que atenderá en las tres principales estaciones ubicadas en los alrededores de la Basílica, y se desplegará una red de brigadistas de protección civil para atender a la población.

Al anunciar el operativo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a las y los peregrinos que visitarán el recinto religioso, localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero y pidió recibirlos con "la hospitalidad y cariño" que distingue a la Ciudad de México.

"Hago un llamado a todos los y las capitalinos, capitalinas, que puedan apoyar a los peregrinos con hospitalidad y cariño; con el calor y la solidaridad que distingue a nuestra ciudad. Así que bienvenidos, bienvenidas, a las y los peregrinos a la Ciudad de México", dijo.

X/ @SSC_CDMX

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el Operativo Basílica, que arrancó el pasado 5 de diciembre, se irá intensificando en torno al jueves 11 y viernes 12 de diciembre, que son los días de mayor afluencia.

"El año pasado se calcularon en toda la temporada, digamos, del Operativo Basílica, alrededor de 13 millones de peregrinos. Se cree que este año se va a superar esta cifra", expuso.

Por su parte, el alcalde Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, consideró que el operativo de este año es el más grande y completo en la historia de la ciudad y precisó que por parte de la demarcación se desplegará a 10 mil 600 trabajadores y trabajadores para atender a los visitantes; además, se repartirán 500 mil guías del peregrino con información de relevancia para los turistas.

EE