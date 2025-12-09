Paracaidista termina colgado en semáforo de CDMX (VIDEO)

La Ciudad de México fue testigo de una escena totalmente desconcertante la mañana de este martes 9 de diciembre, luego de que un sujeto, cuya identidad no fue revelada de inmediato, descendiera del cielo en un paracaídas y terminara atorado en lo alto de un semáforo del Centro Histórico.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el cruce de avenida Balderas y avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, una zona de alto flujo vehicular, peatonal y comercial.

El suceso llamó rápidamente la atención de transeúntes y automovilistas, por lo que se requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia para rescatar al implicado.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes participaron en las labores de rescate y en la evaluación del estado de salud del hombre.

¿Quién era el paracaidista y qué ocurrió con él?

Tras ser interrogado, y pese a portar un atuendo completamente negro además del equipo de paracaidismo, las autoridades determinaron que se trataba de un ciudadano estadounidense de 36 años de edad.

En su declaración, el hombre aseguró que realizaba un salto desde una avioneta ultraligera con el propósito de observar la capital mexicana desde las alturas ; sin embargo, algo salió mal durante el descenso.

A pesar de la brusca caída, el personal médico que lo revisó informó que se encontraba en buen estado de salud y que no presentaba fracturas, por lo que no fue trasladado a un hospital.

No obstante, el sujeto fue detenido de manera preventiva mientras se esclarecían los hechos y presentado ante un Juez Cívico para determinar su situación jurídica.

Poco después fue liberado, luego de que las autoridades correspondientes determinaran que no se trató de una falta grave, al no provocar daños a la infraestructura ni poner en riesgo a terceras personas.

El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia del C5 y en diversos videos captados por ciudadanos que se encontraban en la zona. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y rápidamente se volvieron virales debido a lo inusual del accidente.

