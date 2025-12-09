El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportó que este martes por la tarde 12 personas resultaron lesionadas luego de un accidente en una escalera electromecánica de la estación Ciudad Deportiva, perteneciente a la Línea 9 del Metro.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó cuando una persona que transportaba bultos grandes perdió el equilibrio, provocando un efecto dominó que hizo caer a varios usuarios.

Personal de Seguridad Institucional, Protección Civil, Seguridad Industrial y Gestión Integral de Riesgos acudió al lugar para brindar apoyo y activar el seguro institucional del Metro. Tres de las personas afectadas fueron trasladadas a hospitales para recibir valoración médica.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, ordenó un informe detallado del suceso y del apoyo brindado a los usuarios lesionados, además de un seguimiento personalizado a través del área de atención al usuario.

Finalmente, el Metro hizo un llamado a los pasajeros para usar correctamente las escaleras eléctricas y así evitar nuevos accidentes.

��Al menos 12 personas resultaron heridas luego de caer de las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la CDMX.



El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que una persona perdió el equilibrio.

pic.twitter.com/dm5u6BsZZP— Azucena Uresti (@azucenau) December 10, 2025

EE