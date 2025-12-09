Martes, 09 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Usuarios resultan lesionados tras caída en escalera del Metro de la CDMX (VIDEO)

El área de Atención al Usuario ofrecerá acompañamiento y seguimiento individualizado a las personas afectadas

Por: SUN .

el Metro hizo un llamado a los pasajeros para usar correctamente las escaleras eléctricas y así evitar nuevos accidentes. SUN / ESPECIAL / CANVA

el Metro hizo un llamado a los pasajeros para usar correctamente las escaleras eléctricas y así evitar nuevos accidentes. SUN / ESPECIAL / CANVA

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportó que este martes por la tarde 12 personas resultaron lesionadas luego de un accidente en una escalera electromecánica de la estación Ciudad Deportiva, perteneciente a la Línea 9 del Metro.

LEE: Paracaidista termina colgado en semáforo de CDMX (VIDEO)

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó cuando una persona que transportaba bultos grandes perdió el equilibrio, provocando un efecto dominó que hizo caer a varios usuarios.

Personal de Seguridad Institucional, Protección Civil, Seguridad Industrial y Gestión Integral de Riesgos acudió al lugar para brindar apoyo y activar el seguro institucional del Metro. Tres de las personas afectadas fueron trasladadas a hospitales para recibir valoración médica.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, ordenó un informe detallado del suceso y del apoyo brindado a los usuarios lesionados, además de un seguimiento personalizado a través del área de atención al usuario.

Finalmente, el Metro hizo un llamado a los pasajeros para usar correctamente las escaleras eléctricas y así evitar nuevos accidentes.

     

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones